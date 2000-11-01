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برترین توکن‌ های اکوسیستم Base بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش اکوسیستم Base را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Bitcoin
Bitcoin
BTC
$ 63,157.5
+0.04%
+0.39%
-2.91%
$ 1.27T
$ 2.99K
2
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00095
0.00%
+0.01%
+0.03%
$ 74.87B
$ 30.92M
3
Solana
Solana
SOL
$ 75.67
+0.13%
+0.64%
-1.84%
$ 43.84B
$ 197.22K
4
DOGE
DOGE
DOGE
$ 0.07001
+0.16%
+0.32%
-0.04%
$ 11.93B
$ 28.97M
5
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,165.77
+0.04%
+0.37%
-2.96%
$ 7.35B
$ 1.24
6
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.569
-0.16%
+6.85%
+15.26%
$ 6.28B
$ 90.67K
7
Coinbase Wrapped BTC
Coinbase Wrapped BTC
CBBTC
$ 62,985
+0.02%
+0.00%
-3.07%
$ 6.12B
$ 98.38M
8
Aave v3 WETH
Aave v3 WETH
AWETH
$ 1,881.67
-0.03%
+0.00%
-2.04%
$ 4.54B
--
9
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0009
-0.01%
0.00%
+0.01%
$ 4.49B
$ 248.79K
10
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,064.67
0.00%
+1.64%
-2.75%
$ 3.37B
$ 0.09
11
SHIBAINU
SHIBAINU
SHIB
$ 0.000004554
+0.11%
-0.11%
-2.76%
$ 2.68B
$ 105.35B
12
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.41B
$ 4.00M
13
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 86.6
-0.12%
+1.36%
-5.10%
$ 1.33B
$ 715.00
14
Polkadot
Polkadot
DOT
$ 0.7666
+0.01%
+0.83%
-4.91%
$ 1.29B
$ 1.14M
15
Internet Computer
Internet Computer
ICP
$ 2.245
-0.40%
+0.72%
+2.28%
$ 1.25B
$ 90.26K
16
Sky Protocol
Sky Protocol
SKY
$ 0.05144
-0.47%
+0.92%
-3.96%
$ 1.20B
$ 1.11M
17
Pepe
Pepe
PEPE
$ 0.000002648
+0.11%
+0.19%
-9.16%
$ 1.10B
$ 23.44B
18
syrupUSDC
syrupUSDC
SYRUPUSDC
$ 1.18
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.05B
$ 1.32M
19
MORPHO
MORPHO
MORPHO
$ 1.9568
-0.07%
+1.02%
+0.86%
$ 982.01M
$ 50.56K
20
clBTC
clBTC
CLBTC
$ 63,293
0.00%
--
-3.85%
$ 883.33M
$ 153.94
21
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
JTRSY
$ 1.11
0.00%
0.00%
0.00%
$ 872.25M
--
22
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,022.97
+0.04%
+0.00%
-1.91%
$ 863.75M
$ 21.56K
23
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.08435
-0.01%
+0.87%
-3.45%
$ 783.37M
$ 1.60M
24
Jito Staked SOL
Jito Staked SOL
JITOSOL
$ 97.81
+0.04%
+0.01%
-1.55%
$ 754.83M
$ 6.93M
25
Rocket Pool ETH
Rocket Pool ETH
RETH
$ 2,196.87
+0.10%
+0.00%
-1.93%
$ 703.46M
$ 843.05K
26
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
JAAA
$ 1.045
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 700.62M
--
27
GHO
GHO
GHO
$ 0.998447
+0.01%
0.00%
+0.05%
$ 697.91M
$ 807.22K
28
Lombard BTC
Lombard BTC
LBTC
$ 63,335
+0.01%
+0.00%
-2.98%
$ 649.34M
$ 288.49K
29
Liquid Staked ETH
Liquid Staked ETH
LSETH
$ 2,114.58
+0.01%
+0.01%
-4.19%
$ 606.15M
$ 20.43K
30
VVV
VVV
VVV
$ 11.9825
-0.07%
-0.32%
+2.79%
$ 563.35M
$ 6.41K
31
Usual USD
Usual USD
USD0
$ 0.998685
0.00%
0.00%
-0.03%
$ 550.68M
$ 62.32K
32
Function FBTC
Function FBTC
FBTC
$ 62,672
+0.05%
+0.00%
-3.77%
$ 530.11M
$ 46.43
33
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1.436
0.00%
+0.63%
-0.76%
$ 504.92M
$ 100.46K
34
EURC
EURC
EURC
$ 1.16
0.00%
0.00%
0.00%
$ 468.83M
$ 7.54M
35
Ether.Fi Foundation
Ether.Fi Foundation
ETHFI
$ 0.4805
-0.23%
+6.97%
+23.51%
$ 420.52M
$ 8.26M
36
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 62,966
+0.01%
+0.00%
-2.91%
$ 409.55M
$ 8.08K
37
Aerodrome Finance
Aerodrome Finance
AERO
$ 0.4019
+0.07%
+0.57%
-4.26%
$ 383.62M
$ 1.01M
38
Virtuals Protocol
Virtuals Protocol
VIRTUAL
$ 0.5637
-0.18%
+0.68%
+0.27%
$ 370.19M
$ 244.99K
39
Velvet
Velvet
VELVET
$ 0.86139
+0.26%
-14.23%
+92.49%
$ 365.36M
$ 3.18M
40
Curve
Curve
CRV
$ 0.2407
0.00%
+0.38%
+1.13%
$ 365.07M
$ 1.51M
41
Staked USDai
Staked USDai
SUSDAI
$ 1.1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 354.40M
$ 520.45K
42
Coinbase Wrapped Staked ETH
Coinbase Wrapped Staked ETH
CBETH
$ 2,140.6
+0.03%
+0.00%
-1.71%
$ 352.80M
$ 4.75M
43
OFFICIAL TRUMP
OFFICIAL TRUMP
TRUMP
$ 1.407
-0.07%
-1.26%
-6.45%
$ 334.04M
$ 404.84K
44
apxUSD
apxUSD
APXUSD
$ 0.933783
-0.01%
-0.00%
-1.20%
$ 302.53M
$ 2.89M
45
SPX6900
SPX6900
SPX
$ 0.3193
+0.06%
+0.98%
-1.70%
$ 296.34M
$ 309.16K
46
tBTC
tBTC
TBTC
$ 63,035
+0.03%
+0.00%
-2.89%
$ 283.35M
$ 447.81K
47
LayerZero
LayerZero
ZRO
$ 0.7867
-0.19%
+0.08%
-7.56%
$ 269.79M
$ 327.61K
48
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.315
+0.31%
+1.86%
-4.43%
$ 224.70M
$ 119.84K
49
Gate Wrapped BTC
Gate Wrapped BTC
GTBTC
$ 63,266
-0.04%
+0.00%
-3.07%
$ 219.00M
$ 64.87K
50
crvUSD
crvUSD
CRVUSD
$ 0.998728
0.00%
0.00%
0.00%
$ 212.96M
$ 2.37M

سوالات متداول

توکن‌ های اکوسیستم Base چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های اکوسیستم Base به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 1,538 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $1466.44B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن اکوسیستم Base چیست؟
در میان توکن‌ های دسته اکوسیستم Base که در MEXC رصد می‌شوند، توکن BOTCOIN با ثبت تغییر قیمتی 1417.50% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن اکوسیستم Base در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 1,538 توکن از دسته اکوسیستم Base را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص اکوسیستم Base می‌توان به BTC, USDC, SOL اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته اکوسیستم Base چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های اکوسیستم Base در حال حاضر حدود $1466.44B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش اکوسیستم Base، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.