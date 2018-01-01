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برترین توکن‌ های اکوسیستم Farcaster بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش اکوسیستم Farcaster را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Sky Protocol
Sky Protocol
SKY
$ 0.05139
-0.47%
+0.92%
-3.96%
$ 1.20B
$ 1.11M
2
DOG GO TO THE MOON
DOG GO TO THE MOON
DOG
$ 0.0006174
-0.08%
+0.63%
-3.47%
$ 61.81M
$ 95.19M
3
Degen
Degen
DEGEN
$ 0.0010267
+0.13%
+3.17%
-18.28%
$ 23.96M
$ 57.94M
4
Nomina
Nomina
NOM
$ 0.001649
-1.14%
+7.82%
-2.36%
$ 4.80M
$ 39.77M
5
FAR Labs
FAR Labs
FAR
$ 0.000949
0.00%
+4.81%
+1.48%
$ 4.63M
$ 1.98M
6
DOGINME
DOGINME
DOGINME
$ 0.00005724
-0.04%
-1.70%
-7.70%
$ 3.79M
$ 972.57M
7
Base God
Base God
TYBG
$ 4.23E-6
-0.24%
-1.60%
+1.93%
$ 519.67K
--
8
higher
higher
HIGHER
$ 0.00026085
+0.07%
-0.00%
-2.88%
$ 260.84K
$ 102.56
9
Faircaster
Faircaster
FAIR
$ 4.53E-6
-0.22%
-2.30%
-20.25%
$ 218.84K
--
10
TN100x
TN100x
TN100X
$ 1.617E-5
-0.06%
-0.60%
-5.82%
$ 138.96K
--
11
likes
likes
LIKES
$ 1.32E-6
0.00%
-6.20%
-2.94%
$ 124.98K
--
12
Streme
Streme
STREME
$ 9.16213E-7
+1.95%
-1.50%
-2.80%
$ 91.62K
--
13
Thank You So Much
Thank You So Much
TYSM
$ 7.27181E-7
-2.07%
+2.60%
-0.95%
$ 71.87K
--
14
Indexy
Indexy
I
$ 7.04879E-7
-0.54%
+0.50%
-4.39%
$ 70.49K
--
15
Siyana
Siyana
SYYN
$ 7.40359E-7
0.00%
-0.50%
-4.66%
$ 64.41K
--
16
glonkybot
glonkybot
GLANKER
$ 5.92552E-7
-0.08%
-2.60%
-5.57%
$ 59.26K
--
17
ghffb47yii2rteeyy10op
ghffb47yii2rteeyy10op
GHFFB47YII2RTEEYY10OP
$ 4.50331E-7
0.00%
+1.70%
-0.24%
$ 45.03K
--
18
BRACKY
BRACKY
BRACKY
$ 3.62895E-7
-0.08%
+0.60%
-2.09%
$ 35.77K
--
19
Tickle
Tickle
TICKLE
$ 7.1E-6
0.00%
+5.10%
0.00%
$ 29.83K
--
20
Enjoy
Enjoy
ENJOY
$ 2.49245E-7
0.00%
+1.70%
0.00%
$ 27.69K
--
21
Points
Points
POINTS
$ 8.187E-5
0.00%
+7.90%
0.00%
$ 20.39K
--
22
Astro Fuel
Astro Fuel
ASTRO
$ 4.80076E-7
-0.08%
+0.40%
-2.58%
$ 20.16K
--
23
Drone
Drone
DRONE
$ 1.565E-5
-0.06%
+1.00%
+1.49%
$ 13.85K
--
24
Le Bleu Elefant
Le Bleu Elefant
BLEU
$ 1.297E-5
0.00%
-2.60%
-3.35%
$ 12.97K
--
25
Farcaster Flower
Farcaster Flower
FLOWER
$ 1.106E-5
-0.09%
-1.90%
-1.43%
$ 11.06K
--
26
MIU
MIU
MIU
$ 0.00000000189
0.00%
-1.06%
-4.62%
--
$ 14.38T

سوالات متداول

توکن‌ های اکوسیستم Farcaster چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های اکوسیستم Farcaster به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 26 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $1.30B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن اکوسیستم Farcaster چیست؟
در میان توکن‌ های دسته اکوسیستم Farcaster که در MEXC رصد می‌شوند، توکن POINTS با ثبت تغییر قیمتی 7.90% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن اکوسیستم Farcaster در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 26 توکن از دسته اکوسیستم Farcaster را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص اکوسیستم Farcaster می‌توان به SKY, DOG, DEGEN اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته اکوسیستم Farcaster چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های اکوسیستم Farcaster در حال حاضر حدود $1.30B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش اکوسیستم Farcaster، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.