خرید ارز دیجیتالبازارهااسپاتفیوچرزSNDKپس اندازمرکز رویدادمرکز جوایز
بیشتر
جشنواره 1,000,000 دلاری TradFi
ثبت نام

برترین توکن‌ های میم ترون بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش میم ترون را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Banana
Banana
BANANAS31
$ 0.00852
-0.46%
-0.62%
-18.89%
$ 84.86M
$ 8.31M
2
SUNDOG
SUNDOG
SUNDOG
$ 0.00414
0.00%
+2.99%
+6.98%
$ 4.13M
$ 1.74M
3
PussFi
PussFi
PUSS
$ 0.004063
0.00%
-1.57%
-1.55%
$ 3.57M
$ 7.40M
4
TRON MASCOT
TRON MASCOT
SUNTRON
$ 0.00066644
0.00%
--
+0.39%
$ 666.44K
$ 39.66
5
Tron Bull Coin
Tron Bull Coin
TBULL
$ 0.00032191
0.00%
--
+2.29%
$ 321.91K
$ 1.17
6
SunWukong
SunWukong
SUNWUKONG
$ 0.00016389
0.00%
--
-3.60%
$ 163.89K
$ 327.78
7
Invest Zone
Invest Zone
IVFUN
$ 0.00014335
0.00%
--
+2.77%
$ 143.35K
$ 50.40
8
Bull
Bull
BULL
$ 0.0001345
+0.59%
-11.55%
-6.48%
$ 135.59K
$ 384.47M
9
FoFar
FoFar
FOFAR
$ 9.649E-5
0.00%
+1.50%
+1.20%
$ 96.49K
--
10
sunpepe
sunpepe
SUNPEPE
$ 6.114E-5
0.00%
-0.70%
-8.80%
$ 61.14K
--
11
Darkness
Darkness
KNIGHT
$ 5.5E-5
0.00%
-1.60%
-7.30%
$ 55.00K
--
12
Biaoqing TRON
Biaoqing TRON
BIAO
$ 4.706E-5
0.00%
0.00%
0.00%
$ 47.06K
--
13
MEW WOOF DAO
MEW WOOF DAO
MWD
$ 4.631E-5
0.00%
-6.10%
-6.26%
$ 46.31K
--
14
xiao lang gou
xiao lang gou
XLG
$ 3.958E-5
0.00%
-0.30%
0.00%
$ 39.58K
--
15
Suncat
Suncat
SUNCAT
$ 3.697E-5
0.00%
-81.10%
-81.93%
$ 36.97K
--
16
Neiro on Tron
Neiro on Tron
NEIRO
$ 3.68E-5
0.00%
+1.60%
+1.55%
$ 36.80K
--
17
ZAPO AI
ZAPO AI
ZAPO
$ 3.23E-5
0.00%
+2.50%
+2.54%
$ 32.30K
--
18
To The Sun
To The Sun
SUNPUMP
$ 2.982E-5
0.00%
+0.70%
0.00%
$ 29.82K
--
19
sunlion
sunlion
SUNLION
$ 2.459E-5
0.00%
-1.10%
0.00%
$ 24.59K
--
20
Sugar Boy
Sugar Boy
SUGAR
$ 2.218E-5
0.00%
-72.20%
0.00%
$ 22.18K
--
21
Won Chang
Won Chang
USDWON
$ 1.025E-5
0.00%
+3.40%
+3.43%
$ 10.25K
--

سوالات متداول

توکن‌ های میم ترون چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های میم ترون به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 21 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $94.53M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن میم ترون چیست؟
در میان توکن‌ های دسته میم ترون که در MEXC رصد می‌شوند، توکن USDWON با ثبت تغییر قیمتی 3.40% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن میم ترون در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 21 توکن از دسته میم ترون را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص میم ترون می‌توان به BANANAS31, SUNDOG, PUSS اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته میم ترون چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های میم ترون در حال حاضر حدود $94.53M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش میم ترون، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.