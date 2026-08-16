قیمت امروز SunWukong

قیمت لحظه‌ ای SunWukong (SUNWUKONG) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.66% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SUNWUKONG به USD برابر با $ 0 برای هر SUNWUKONG می‌ باشد.

توکن SunWukong در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 163,889 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B SUNWUKONG می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SUNWUKONG در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.03674487 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SUNWUKONG طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -4.13% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 327.78 رسیده است.

اطلاعات بازار SunWukong (SUNWUKONG)

ارزش بازار $ 163.89K$ 163.89K $ 163.89K حجم (24 ساعته) $ 327.78$ 327.78 $ 327.78 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 163.89K$ 163.89K $ 163.89K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی SunWukong برابر است با $ 163.89K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 327.78. عرضه در گردش SUNWUKONG برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 163.89K است.