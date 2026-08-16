قیمت امروز Suncat

قیمت لحظه‌ ای Suncat (SUNCAT) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 86.95% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SUNCAT به USD برابر با $ 0 برای هر SUNCAT می‌ باشد.

توکن Suncat در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 36,973 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B SUNCAT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SUNCAT در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.02415357 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SUNCAT طی یک ساعت گذشته به میزان +0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -82.06% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Suncat (SUNCAT)

ارزش بازار $ 36.97K$ 36.97K $ 36.97K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 36.97K$ 36.97K $ 36.97K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Suncat برابر است با $ 36.97K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SUNCAT برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 36.97K است.