قیمت امروز Tron Bull Coin

قیمت لحظه‌ ای Tron Bull Coin (TBULL) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.06% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی TBULL به USD برابر با $ 0 برای هر TBULL می‌ باشد.

توکن Tron Bull Coin در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 317,309 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B TBULL می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، TBULL در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.02963324 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز TBULL طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +0.44% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 28.56 رسیده است.

اطلاعات بازار Tron Bull Coin (TBULL)

ارزش بازار $ 317.31K$ 317.31K $ 317.31K حجم (24 ساعته) $ 28.56$ 28.56 $ 28.56 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 317.31K$ 317.31K $ 317.31K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Tron Bull Coin برابر است با $ 317.31K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 28.56. عرضه در گردش TBULL برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 317.31K است.