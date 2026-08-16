قیمت امروز Sugar Boy

قیمت لحظه‌ ای Sugar Boy (SUGAR) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SUGAR به USD برابر با $ 0 برای هر SUGAR می‌ باشد.

توکن Sugar Boy در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 22,181 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B SUGAR می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SUGAR در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.02530325 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SUGAR طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Sugar Boy (SUGAR)

ارزش بازار $ 22.18K$ 22.18K $ 22.18K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 22.18K$ 22.18K $ 22.18K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Sugar Boy برابر است با $ 22.18K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SUGAR برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 22.18K است.