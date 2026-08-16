قیمت امروز Invest Zone

قیمت لحظه‌ ای Invest Zone (IVFUN) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی IVFUN به USD برابر با $ 0 برای هر IVFUN می‌ باشد.

توکن Invest Zone در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 143,351 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B IVFUN می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، IVFUN در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.0425846 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز IVFUN طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +3.94% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 50.40 رسیده است.

اطلاعات بازار Invest Zone (IVFUN)

ارزش بازار $ 143.35K$ 143.35K $ 143.35K حجم (24 ساعته) $ 50.40$ 50.40 $ 50.40 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 143.35K$ 143.35K $ 143.35K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Invest Zone برابر است با $ 143.35K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 50.40. عرضه در گردش IVFUN برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 143.35K است.