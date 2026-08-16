قیمت امروز Neiro on Tron

قیمت لحظه‌ ای Neiro on Tron (NEIRO) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی NEIRO به USD برابر با $ 0 برای هر NEIRO می‌ باشد.

توکن Neiro on Tron در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 36,803 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B NEIRO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، NEIRO در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00169412 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز NEIRO طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +0.96% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Neiro on Tron (NEIRO)

ارزش بازار $ 36.80K$ 36.80K $ 36.80K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 36.80K$ 36.80K $ 36.80K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Neiro on Tron برابر است با $ 36.80K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش NEIRO برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 36.80K است.