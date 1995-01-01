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برترین توکن‌ های اکوسیستم TAC بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش اکوسیستم TAC را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.536
-0.21%
+6.23%
+16.58%
$ 6.28B
$ 93.42K
2
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,023.64
-0.03%
+0.00%
-1.50%
$ 864.04M
$ 21.32K
3
Lombard BTC
Lombard BTC
LBTC
$ 63,343
-0.08%
+0.00%
-2.73%
$ 649.41M
$ 267.18K
4
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 62,671
-0.06%
-0.00%
-2.70%
$ 186.94M
$ 582.01
5
USDP
USDP
USDP
$ 1.0004
0.00%
+0.03%
+0.31%
$ 31.97M
$ 5.80K
6
Staked USN
Staked USN
SUSN
$ 1.21
0.00%
0.00%
0.00%
$ 31.92M
$ 20.04K
7
Euler Finance
Euler Finance
EUL
$ 1.1555
-0.36%
-3.68%
-1.01%
$ 27.77M
$ 60.61K
8
Midas mRe7YIELD
Midas mRe7YIELD
MRE7YIELD
$ 1.074
0.00%
0.00%
0.00%
$ 8.18M
--
9
Resolv USR
Resolv USR
USR
$ 0.122882
+0.02%
+0.01%
-6.89%
$ 996.69K
$ 150.24
10
Resolv wstUSR
Resolv wstUSR
WSTUSR
$ 0.290641
0.00%
--
0.00%
$ 535.24K
$ 46.45
11
Wrapped TAC
Wrapped TAC
WTAC
$ 0.00281148
-0.67%
+0.03%
-7.77%
$ 467.84K
$ 24.67K
12
Resolv Liquidity Provider Token
Resolv Liquidity Provider Token
RLP
$ 0.148881
0.00%
0.00%
-1.77%
$ 240.53K
$ 0.20
13
Blum
Blum
BLUM
$ 0.001598
0.00%
+1.21%
-2.51%
--
$ 35.54M
14
TAC
TAC
TAC
$ 0.002789
-1.40%
+7.22%
-8.06%
--
$ 42.66M

سوالات متداول

توکن‌ های اکوسیستم TAC چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های اکوسیستم TAC به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 14 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $8.08B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن اکوسیستم TAC چیست؟
در میان توکن‌ های دسته اکوسیستم TAC که در MEXC رصد می‌شوند، توکن TAC با ثبت تغییر قیمتی 7.22% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن اکوسیستم TAC در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 14 توکن از دسته اکوسیستم TAC را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص اکوسیستم TAC می‌توان به LINK, RSETH, LBTC اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته اکوسیستم TAC چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های اکوسیستم TAC در حال حاضر حدود $8.08B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش اکوسیستم TAC، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.