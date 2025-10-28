Wrapped TACWTAC چیست

منبع Wrapped TAC (WTAC) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Wrapped TAC (USD)

WTAC به ارزهای محلی

توکنومیکس Wrapped TAC (WTAC)

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Wrapped TAC (WTAC) امروز Wrapped TAC (WTAC) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای WTAC به واحد USD برابر است با 0.00512924 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی WTAC نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00512924 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی WTAC نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Wrapped TAC چقدر است؟ ارزش بازار WTAC برابر است با $ 1.37M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش WTAC چقدر است؟ عرضه در گردش WTAC برابر است با 269.63M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت WTAC چقدر بوده است؟ WTAC به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.0173277 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت WTAC در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ WTAC به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00423194 USD رسید. حجم معاملات WTAC چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای WTAC برابر است با -- USD . آیا WTAC در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد WTAC در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت WTAC مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Wrapped TAC (WTAC)