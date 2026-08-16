قیمت امروز Lombard BTC

قیمت لحظه‌ ای Lombard BTC (LBTC) در حال حاضر برابر با $ 63,327 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.19% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی LBTC به USD برابر با $ 63,327 برای هر LBTC می‌ باشد.

توکن Lombard BTC در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 649,260,649 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 10.25K LBTC می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، LBTC در بازه‌ ای بین $ 63,128 (حداقل) و $ 63,408 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 125,812 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 52,119 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز LBTC طی یک ساعت گذشته به میزان +0.05% و در هفت روز اخیر به میزان -2.90% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 268.06K رسیده است.

اطلاعات بازار Lombard BTC (LBTC)

ارزش بازار $ 649.26M$ 649.26M $ 649.26M حجم (24 ساعته) $ 268.06K$ 268.06K $ 268.06K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 649.26M$ 649.26M $ 649.26M سرمایه در گردش 10.25K 10.25K 10.25K عرضه کل 10,252.49201008 10,252.49201008 10,252.49201008

ارزش بازار فعلی Lombard BTC برابر است با $ 649.26M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 268.06K. عرضه در گردش LBTC برابر است با 10.25K، و عرضه کل آن 10252.49201008 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 649.26M است.