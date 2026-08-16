قیمت امروز Royal Euro

قیمت لحظه‌ ای Royal Euro (REUR) در حال حاضر برابر با $ 4.13 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی REUR به USD برابر با $ 4.13 برای هر REUR می‌ باشد.

توکن Royal Euro در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 62,008,637 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 15.00M REUR می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، REUR در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 4.13 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.348874 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز REUR طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 19.80M رسیده است.

اطلاعات بازار Royal Euro (REUR)

ارزش بازار $ 62.01M$ 62.01M $ 62.01M حجم (24 ساعته) $ 19.80M$ 19.80M $ 19.80M ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 20.67B$ 20.67B $ 20.67B سرمایه در گردش 15.00M 15.00M 15.00M عرضه کل 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Royal Euro برابر است با $ 62.01M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 19.80M. عرضه در گردش REUR برابر است با 15.00M، و عرضه کل آن 5000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 20.67B است.