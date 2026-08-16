قیمت امروز Yuzu USD

قیمت لحظه‌ ای Yuzu USD (YZUSD) در حال حاضر برابر با $ 0.999326 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.02% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی YZUSD به USD برابر با $ 0.999326 برای هر YZUSD می‌ باشد.

توکن Yuzu USD در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 50,904,913 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 50.94M YZUSD می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، YZUSD در بازه‌ ای بین $ 0.99891 (حداقل) و $ 0.999356 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.005 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.936327 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز YZUSD طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +0.04% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 3.14K رسیده است.

اطلاعات بازار Yuzu USD (YZUSD)

ارزش بازار $ 50.90M$ 50.90M $ 50.90M حجم (24 ساعته) $ 3.14K$ 3.14K $ 3.14K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 50.90M$ 50.90M $ 50.90M سرمایه در گردش 50.94M 50.94M 50.94M عرضه کل 50,939,270.65917943 50,939,270.65917943 50,939,270.65917943

ارزش بازار فعلی Yuzu USD برابر است با $ 50.90M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 3.14K. عرضه در گردش YZUSD برابر است با 50.94M، و عرضه کل آن 50939270.65917943 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 50.90M است.