قیمت امروز Precious Metals USD

قیمت لحظه‌ ای Precious Metals USD (PMUSD) در حال حاضر برابر با $ 0.612169 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 5.70% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PMUSD به USD برابر با $ 0.612169 برای هر PMUSD می‌ باشد.

توکن Precious Metals USD در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 57,543,736 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 94.00M PMUSD می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PMUSD در بازه‌ ای بین $ 0.610442 (حداقل) و $ 0.650527 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.08 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.113327 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PMUSD طی یک ساعت گذشته به میزان +0.01% و در هفت روز اخیر به میزان +27.86% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 35.32K رسیده است.

اطلاعات بازار Precious Metals USD (PMUSD)

ارزش بازار $ 57.54M$ 57.54M $ 57.54M حجم (24 ساعته) $ 35.32K$ 35.32K $ 35.32K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 57.54M$ 57.54M $ 57.54M سرمایه در گردش 94.00M 94.00M 94.00M عرضه کل 94,001,203.62222221 94,001,203.62222221 94,001,203.62222221

ارزش بازار فعلی Precious Metals USD برابر است با $ 57.54M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 35.32K. عرضه در گردش PMUSD برابر است با 94.00M، و عرضه کل آن 94001203.62222221 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 57.54M است.