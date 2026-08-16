قیمت امروز Unity USD

قیمت لحظه‌ ای Unity USD (UUSD) در حال حاضر برابر با $ 0.999232 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.04% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی UUSD به USD برابر با $ 0.999232 برای هر UUSD می‌ باشد.

توکن Unity USD در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 99,894,981 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 100.00M UUSD می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، UUSD در بازه‌ ای بین $ 0.998176 (حداقل) و $ 0.999621 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.26 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.840277 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز UUSD طی یک ساعت گذشته به میزان +0.02% و در هفت روز اخیر به میزان +0.15% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 2.45M رسیده است.

اطلاعات بازار Unity USD (UUSD)

ارزش بازار $ 99.89M$ 99.89M $ 99.89M حجم (24 ساعته) $ 2.45M$ 2.45M $ 2.45M ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 99.89M$ 99.89M $ 99.89M سرمایه در گردش 100.00M 100.00M 100.00M عرضه کل 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

ارزش بازار فعلی Unity USD برابر است با $ 99.89M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 2.45M. عرضه در گردش UUSD برابر است با 100.00M، و عرضه کل آن 100000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 99.89M است.