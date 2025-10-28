BFUSDBFUSD چیست

BFUSD is a reward-bearing asset redeemable for USD stablecoin. It offers rewards on qualifying balances and can be used as Margin in Futures Accounts, allowing users to earn rewards simultaneously. Users holding BFUSD in their account will receive a daily reward in USD stablecoin at the APR for their Qualifying balance.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع BFUSD (BFUSD) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت BFUSD (USD)

ارزش BFUSD (BFUSD) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از BFUSD (BFUSD) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟

BFUSD به ارزهای محلی

توکنومیکس BFUSD (BFUSD)

درک، توکنومیکس BFUSD (BFUSD) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده BFUSD بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره BFUSD (BFUSD) امروز BFUSD (BFUSD) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای BFUSD به واحد USD برابر است با 1.0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی BFUSD نسبت به USD چقدر است؟ $ 1.0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی BFUSD نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار BFUSD چقدر است؟ ارزش بازار BFUSD برابر است با $ 1.32B USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش BFUSD چقدر است؟ عرضه در گردش BFUSD برابر است با 1.32B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت BFUSD چقدر بوده است؟ BFUSD به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.007 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت BFUSD در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ BFUSD به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.997772 USD رسید. حجم معاملات BFUSD چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای BFUSD برابر است با -- USD . آیا BFUSD در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد BFUSD در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت BFUSD مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به BFUSD (BFUSD)