قیمت امروز JPYSC

قیمت لحظه‌ ای JPYSC (JPYSC) در حال حاضر برابر با $ 0.00627731 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی JPYSC به USD برابر با $ 0.00627731 برای هر JPYSC می‌ باشد.

توکن JPYSC در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 125,825,847 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B JPYSC می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، JPYSC در بازه‌ ای بین $ 0.00627731 (حداقل) و $ 0.00627731 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00643419 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00610725 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز JPYSC طی یک ساعت گذشته به میزان 0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -0.94% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 0.00 رسیده است.

اطلاعات بازار JPYSC (JPYSC)

ارزش بازار $ 125.83M$ 125.83M $ 125.83M حجم (24 ساعته) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 125.83M$ 125.83M $ 125.83M سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 20,044,560,689.0 20,044,560,689.0 20,044,560,689.0

ارزش بازار فعلی JPYSC برابر است با $ 125.83M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 0.00. عرضه در گردش JPYSC برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 20044560689.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 125.83M است.