قیمت امروز Crown BRLV

قیمت لحظه‌ ای Crown BRLV (BRLV) در حال حاضر برابر با $ 0.19131 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BRLV به USD برابر با $ 0.19131 برای هر BRLV می‌ باشد.

توکن Crown BRLV در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 71,698,309 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 374.78M BRLV می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BRLV در بازه‌ ای بین $ 0.191292 (حداقل) و $ 0.191324 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.204863 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.187398 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BRLV طی یک ساعت گذشته به میزان +0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -2.51% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 415.51 رسیده است.

اطلاعات بازار Crown BRLV (BRLV)

ارزش بازار $ 71.70M$ 71.70M $ 71.70M حجم (24 ساعته) $ 415.51$ 415.51 $ 415.51 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 71.70M$ 71.70M $ 71.70M سرمایه در گردش 374.78M 374.78M 374.78M عرضه کل 374,782,329.3728299 374,782,329.3728299 374,782,329.3728299

ارزش بازار فعلی Crown BRLV برابر است با $ 71.70M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 415.51. عرضه در گردش BRLV برابر است با 374.78M، و عرضه کل آن 374782329.3728299 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 71.70M است.