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برترین توکن‌ های بلاکچین‌های بازی بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش بلاکچین‌های بازی را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Immutable X
Immutable X
IMX
$ 0.1097
+0.27%
+1.39%
-1.97%
$ 219.20M
$ 538.26K
2
ApeCoin
ApeCoin
APE
$ 0.1235
+0.49%
+0.08%
-6.93%
$ 123.50M
$ 881.35K
3
$ 0.1965
-0.10%
-0.66%
-1.61%
$ 90.65M
$ 288.21K
4
SuperVerse
SuperVerse
SUPER
$ 0.086065
+0.61%
+0.02%
-1.07%
$ 55.10M
$ 2.21M
5
Enjin
Enjin
ENJ
$ 0.02414
0.00%
-1.87%
-5.19%
$ 47.65M
$ 2.20M
6
RONIN
RONIN
RON
$ 0.04978
+0.58%
+3.77%
-6.29%
$ 38.69M
$ 1.51M
7
Unipoly Coin
Unipoly Coin
UNP
$ 0.10706
-0.01%
+0.03%
0.00%
$ 23.48M
$ 355.62K
8
Somnia
Somnia
SOMI
$ 0.09494
-0.98%
+6.61%
+2.77%
$ 23.12M
$ 659.61K
9
HIVE
HIVE
HIVE
$ 0.0395
+0.40%
+1.22%
-5.55%
$ 21.99M
$ 1.76M
10
BORA
BORA
BORA
$ 0.01885795
+0.30%
-0.00%
-4.55%
$ 21.74M
$ 98.80K
11
SKALE
SKALE
SKL
$ 0.003441
-0.23%
+0.88%
-6.56%
$ 21.33M
$ 22.15M
12
B3 Base
B3 Base
B3
$ 0.000417
+0.24%
-0.24%
-8.37%
$ 19.32M
$ 130.71M
13
WAX
WAX
WAXP
$ 0.003687
+0.27%
+0.76%
-6.81%
$ 17.01M
$ 16.97M
14
Echelon Prime
Echelon Prime
PRIME
$ 0.23897
-0.16%
+0.03%
-3.79%
$ 14.93M
$ 393.17K
15
Xai
Xai
XAI
$ 0.006802
-1.21%
+0.07%
-3.70%
$ 14.05M
$ 16.80M
16
Sonic SVM
Sonic SVM
SONIC
$ 0.0185
+0.38%
+4.93%
-5.07%
$ 12.42M
$ 3.14M
17
GUNZ
GUNZ
GUN
$ 0.002947
+0.07%
-10.93%
-9.40%
$ 6.97M
$ 54.84M
18
MARBLEX
MARBLEX
MBX
$ 0.02112
+0.09%
+2.03%
-5.25%
$ 5.87M
$ 2.69M
19
SAGA
SAGA
SAGA
$ 0.01303
+0.38%
-1.43%
-13.36%
$ 5.30M
$ 5.86M
20
CONX
CONX
CONX
$ 0.00392069
-0.01%
+0.01%
-4.33%
$ 3.95M
$ 21.73K
21
Oasys
Oasys
OAS
$ 0.00039602
0.00%
+0.03%
+8.26%
$ 2.71M
$ 8.56K
22
Ancient8
Ancient8
A8
$ 0.004297
-0.28%
-1.70%
-11.81%
$ 2.36M
$ 10.66M
23
Vulcan Forged PYR
Vulcan Forged PYR
PYR
$ 0.04947
+0.06%
-3.80%
-19.77%
$ 2.26M
$ 1.18M
24
Mythos
Mythos
MYTH
$ 0.00229018
+0.04%
-0.00%
-8.80%
$ 1.98M
$ 426.66
25
Xterio
Xterio
XTER
$ 0.007962
-0.22%
-2.17%
-3.61%
$ 1.57M
$ 7.65M
26
LumiWave Protocol
LumiWave Protocol
LWP
$ 0.00192479
0.00%
+0.00%
-4.90%
$ 1.56M
$ 39.21K
27
Phantasma Phoenix
Phantasma Phoenix
SOUL
$ 0.0087951
-2.96%
-0.12%
-2.83%
$ 1.21M
$ 50.92K
28
BEAM
BEAM
BEAM
$ 0.007467
-0.47%
-0.44%
-14.61%
$ 1.15M
$ 107.33K
29
The Root Network
The Root Network
ROOT
$ 0.00016795
+2.07%
+0.06%
+10.34%
$ 511.37K
$ 4.91K
30
Myria
Myria
MYRIA
$ 9.98E-6
-0.10%
-13.80%
-8.02%
$ 483.47K
--
31
Neoxa
Neoxa
NEOX
$ 4.164E-5
-0.02%
-2.80%
+14.77%
$ 446.05K
--
32
Mobox
Mobox
MBOX
$ 0.0005643
-0.18%
+0.14%
-5.75%
$ 311.43K
$ 100.79M
33
Wrapped OAS
Wrapped OAS
WOAS
$ 0.00039736
-59.24%
-0.59%
-57.67%
$ 196.37K
$ 188.66
34
Merit Circle
Merit Circle
MC
$ 0.01385236
0.00%
--
0.00%
$ 164.93K
$ 153.32
35
Taraxa Coin
Taraxa Coin
TARA
$ 0.00002505
0.00%
-4.54%
+3.13%
$ 153.01K
$ 2.19B
36
Satoxcoin
Satoxcoin
SATOX
$ 7.46E-6
-0.40%
+0.40%
-0.67%
$ 28.74K
--
37
VEMP Horizon
VEMP Horizon
VEMP
$ 5.36E-5
-0.02%
+16.80%
-0.83%
$ 26.80K
--
38
UniX
UniX
UNIX
$ 7.703E-5
0.00%
-1.40%
0.00%
$ 18.87K
--

سوالات متداول

توکن‌ های بلاکچین‌های بازی چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های بلاکچین‌های بازی به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 38 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $803.36M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن بلاکچین‌های بازی چیست؟
در میان توکن‌ های دسته بلاکچین‌های بازی که در MEXC رصد می‌شوند، توکن VEMP با ثبت تغییر قیمتی 16.80% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن بلاکچین‌های بازی در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 38 توکن از دسته بلاکچین‌های بازی را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص بلاکچین‌های بازی می‌توان به IMX, APE, WEMIX اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته بلاکچین‌های بازی چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های بلاکچین‌های بازی در حال حاضر حدود $803.36M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش بلاکچین‌های بازی، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.