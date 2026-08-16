قیمت امروز Neoxa

قیمت لحظه‌ ای Neoxa (NEOX) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.61% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی NEOX به USD برابر با $ 0 برای هر NEOX می‌ باشد.

توکن Neoxa در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 443,767 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 10.71B NEOX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، NEOX در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.02486785 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز NEOX طی یک ساعت گذشته به میزان +0.01% و در هفت روز اخیر به میزان +12.54% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Neoxa (NEOX)

ارزش بازار $ 443.77K$ 443.77K $ 443.77K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 443.84K$ 443.84K $ 443.84K سرمایه در گردش 10.71B 10.71B 10.71B عرضه کل 10,729,149,334.54839 10,729,149,334.54839 10,729,149,334.54839

ارزش بازار فعلی Neoxa برابر است با $ 443.77K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش NEOX برابر است با 10.71B، و عرضه کل آن 10729149334.54839 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 443.84K است.