قیمت امروز Oasys

قیمت لحظه‌ ای Oasys (OAS) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 4.60% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی OAS به USD برابر با $ 0 برای هر OAS می‌ باشد.

توکن Oasys در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 2,782,091 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 6.83B OAS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، OAS در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.141992 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز OAS طی یک ساعت گذشته به میزان +0.01% و در هفت روز اخیر به میزان +3.53% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 11.81K رسیده است.

اطلاعات بازار Oasys (OAS)

ارزش بازار $ 2.78M$ 2.78M $ 2.78M حجم (24 ساعته) $ 11.81K$ 11.81K $ 11.81K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 4.07M$ 4.07M $ 4.07M سرمایه در گردش 6.83B 6.83B 6.83B عرضه کل 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Oasys برابر است با $ 2.78M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 11.81K. عرضه در گردش OAS برابر است با 6.83B، و عرضه کل آن 10000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 4.07M است.