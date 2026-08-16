قیمت امروز The Root Network

قیمت لحظه‌ ای The Root Network (ROOT) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.01% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ROOT به USD برابر با $ 0 برای هر ROOT می‌ باشد.

توکن The Root Network در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 480,693 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 3.04B ROOT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ROOT در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.1313 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ROOT طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +2.22% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 4.48K رسیده است.

اطلاعات بازار The Root Network (ROOT)

ارزش بازار $ 480.69K$ 480.69K $ 480.69K حجم (24 ساعته) $ 4.48K$ 4.48K $ 4.48K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.89M$ 1.89M $ 1.89M سرمایه در گردش 3.04B 3.04B 3.04B عرضه کل 12,000,000,000.0 12,000,000,000.0 12,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی The Root Network برابر است با $ 480.69K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 4.48K. عرضه در گردش ROOT برابر است با 3.04B، و عرضه کل آن 12000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.89M است.