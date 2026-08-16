قیمت امروز LumiWave Protocol

قیمت لحظه‌ ای LumiWave Protocol (LWP) در حال حاضر برابر با $ 0.00190046 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.37% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی LWP به USD برابر با $ 0.00190046 برای هر LWP می‌ باشد.

توکن LumiWave Protocol در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,537,935 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 809.23M LWP می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، LWP در بازه‌ ای بین $ 0.00187865 (حداقل) و $ 0.00192563 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.01812999 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز LWP طی یک ساعت گذشته به میزان -0.01% و در هفت روز اخیر به میزان -5.50% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 36.58K رسیده است.

اطلاعات بازار LumiWave Protocol (LWP)

ارزش بازار $ 1.54M$ 1.54M $ 1.54M حجم (24 ساعته) $ 36.58K$ 36.58K $ 36.58K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.54M$ 1.54M $ 1.54M سرمایه در گردش 809.23M 809.23M 809.23M عرضه کل 809,234,939.9 809,234,939.9 809,234,939.9

ارزش بازار فعلی LumiWave Protocol برابر است با $ 1.54M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 36.58K. عرضه در گردش LWP برابر است با 809.23M، و عرضه کل آن 809234939.9 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.54M است.