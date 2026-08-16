قیمت امروز Mythos

قیمت لحظه‌ ای Mythos (MYTH) در حال حاضر برابر با $ 0.00228892 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.82% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MYTH به USD برابر با $ 0.00228892 برای هر MYTH می‌ باشد.

توکن Mythos در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,974,331 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 796.42M MYTH می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MYTH در بازه‌ ای بین $ 0.00228279 (حداقل) و $ 0.00243721 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.99 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00139576 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MYTH طی یک ساعت گذشته به میزان +0.14% و در هفت روز اخیر به میزان -8.91% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 222.91 رسیده است.

اطلاعات بازار Mythos (MYTH)

ارزش بازار $ 1.97M$ 1.97M $ 1.97M حجم (24 ساعته) $ 222.91$ 222.91 $ 222.91 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 2.29M$ 2.29M $ 2.29M سرمایه در گردش 796.42M 796.42M 796.42M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Mythos برابر است با $ 1.97M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 222.91. عرضه در گردش MYTH برابر است با 796.42M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.29M است.