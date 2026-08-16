قیمت امروز VEMP Horizon

قیمت لحظه‌ ای VEMP Horizon (VEMP) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 8.48% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی VEMP به USD برابر با $ 0 برای هر VEMP می‌ باشد.

توکن VEMP Horizon در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 26,580 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 500.00M VEMP می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، VEMP در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.655693 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز VEMP طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -3.70% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار VEMP Horizon (VEMP)

ارزش بازار $ 26.58K$ 26.58K $ 26.58K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 26.58K$ 26.58K $ 26.58K سرمایه در گردش 500.00M 500.00M 500.00M عرضه کل 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

ارزش بازار فعلی VEMP Horizon برابر است با $ 26.58K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش VEMP برابر است با 500.00M، و عرضه کل آن 500000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 26.58K است.