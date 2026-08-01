قیمت امروز Bad Rudi

قیمت لحظه‌ ای Bad Rudi (BADRUDI) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BADRUDI به USD برابر با $ 0 برای هر BADRUDI می‌ باشد.

توکن Bad Rudi در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 14,299.58 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.93M BADRUDI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BADRUDI در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00160826 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BADRUDI طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +3.58% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Bad Rudi (BADRUDI)

ارزش بازار $ 14.30K$ 14.30K $ 14.30K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 14.30K$ 14.30K $ 14.30K سرمایه در گردش 999.93M 999.93M 999.93M عرضه کل 999,927,120.355566 999,927,120.355566 999,927,120.355566

ارزش بازار فعلی Bad Rudi برابر است با $ 14.30K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش BADRUDI برابر است با 999.93M، و عرضه کل آن 999927120.355566 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 14.30K است.