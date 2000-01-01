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برترین توکن‌ های سولانا میم بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش سولانا میم را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Bitcoin
Bitcoin
BTC
$ 63,164.9
-0.03%
+0.28%
-2.67%
$ 1.27T
$ 2.96K
2
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,885.01
-0.01%
+0.18%
-1.42%
$ 227.46B
$ 24.37K
3
DOGE
DOGE
DOGE
$ 0.06991
-0.13%
-0.19%
+0.68%
$ 11.91B
$ 28.69M
4
Cardano
Cardano
ADA
$ 0.1777
-0.22%
-1.28%
-8.83%
$ 6.46B
$ 6.89M
5
WLFI
WLFI
WLFI
$ 0.05737
+0.39%
+2.41%
+7.54%
$ 1.81B
$ 1.92M
6
Pepe
Pepe
PEPE
$ 0.000002649
0.00%
-0.53%
-8.22%
$ 1.09B
$ 24.43B
7
Algorand
Algorand
ALGO
$ 0.07984
-0.01%
+0.53%
-3.74%
$ 710.73M
$ 700.42K
8
Bitway
Bitway
BTW
$ 0.30966
+1.56%
-2.35%
+46.90%
$ 679.68M
$ 2.18M
9
Arbitrum
Arbitrum
ARB
$ 0.07371
+0.01%
-0.74%
-5.81%
$ 460.12M
$ 2.30M
10
Pudgy Penguins
Pudgy Penguins
PENGU
$ 0.006041
+0.07%
-1.10%
-6.61%
$ 379.24M
$ 17.42M
11
OFFICIAL TRUMP
OFFICIAL TRUMP
TRUMP
$ 1.411
0.00%
-1.54%
-5.43%
$ 334.75M
$ 389.84K
12
Bonk
Bonk
BONK
$ 0.000002358
+0.25%
-1.13%
-3.16%
$ 207.93M
$ 98.66B
13
Falcon Finance
Falcon Finance
FF
$ 0.0656
-0.33%
+1.70%
+3.74%
$ 188.80M
$ 980.70K
14
Kaia
Kaia
KAIA
$ 0.02465
-0.44%
-2.76%
-10.17%
$ 156.37M
$ 2.44M
15
BUILDon
BUILDon
B
$ 0.14889
+0.73%
-4.70%
+1.49%
$ 148.10M
$ 800.87K
16
would
would
WOULD
$ 0.072328
+0.32%
+0.01%
-7.89%
$ 144.62M
$ 105.03K
17
FARTCOIN
FARTCOIN
FARTCOIN
$ 0.14569
+1.08%
+1.56%
+9.14%
$ 142.93M
$ 924.16K
18
dogwifhat sol
dogwifhat sol
WIF
$ 0.137
-0.07%
-1.08%
-3.72%
$ 136.94M
$ 1.01M
19
Decentraland
Decentraland
MANA
$ 0.06435
-0.19%
+0.28%
-3.49%
$ 127.79M
$ 896.31K
20
RealLink
RealLink
REAL
$ 0.0727
-0.06%
-0.08%
-4.38%
$ 99.87M
$ 2.75M
21
Backpack
Backpack
BP
$ 0.3705
-0.05%
-2.88%
-7.97%
$ 92.65M
$ 174.18K
22
Cheems
Cheems
CHEEMS
$ 0.0000004899
-0.16%
+1.14%
-7.05%
$ 91.65M
$ 110.63B
23
CoW Protocol
CoW Protocol
COW
$ 0.1369
-1.81%
+33.40%
+28.36%
$ 78.63M
$ 2.46M
24
Comedian
Comedian
BAN
$ 0.07361
-0.03%
-0.73%
+0.84%
$ 73.48M
$ 796.60K
25
Horizen
Horizen
ZEN
$ 4.007
-0.05%
-0.50%
-5.27%
$ 72.50M
$ 14.89K
26
Melania Meme
Melania Meme
MELANIA
$ 0.07033
-0.09%
-1.20%
-7.43%
$ 70.18M
$ 884.53K
27
Data Network
Data Network
DATA
$ 0.1943
+0.31%
+1.67%
-7.47%
$ 69.34M
$ 448.82K
28
0x
0x
ZRX
$ 0.07724
+0.18%
+0.47%
-4.71%
$ 65.69M
$ 738.58K
29
DOG GO TO THE MOON
DOG GO TO THE MOON
DOG
$ 0.0006183
0.00%
-0.18%
-4.00%
$ 61.76M
$ 95.82M
30
BOOK OF MEME
BOOK OF MEME
BOME
$ 0.0008586
-0.97%
+9.25%
+1.72%
$ 59.56M
$ 153.71M
31
BabyDogeCoin
BabyDogeCoin
BABYDOGE
$ 0.0000000003282
+0.03%
+0.37%
-6.29%
$ 58.68M
$ 232.04T
32
Billions
Billions
BILL
$ 0.02122
+0.57%
-1.53%
-14.09%
$ 51.53M
$ 4.86M
33
Wormhole
Wormhole
W
$ 0.008504
+0.50%
+3.17%
+0.56%
$ 51.12M
$ 16.47M
34
Xphere
Xphere
XP
$ 0.016513
+0.02%
-0.56%
+1.36%
$ 45.76M
$ 3.53M
35
Lorenzo Protocol
Lorenzo Protocol
BANK
$ 0.03703
-0.38%
-2.42%
-5.77%
$ 43.48M
$ 54.98M
36
Toshi
Toshi
TOSHI
$ 0.0001019
0.00%
+1.90%
-3.51%
$ 42.78M
$ 489.26M
37
POPCAT
POPCAT
POPCAT
$ 0.04293
+0.16%
+0.90%
-3.74%
$ 41.90M
$ 1.47M
38
Peanut the Squirrel
Peanut the Squirrel
PNUT
$ 0.04135
-0.27%
+0.76%
-4.64%
$ 41.26M
$ 1.85M
39
Official FO
Official FO
FO
$ 0.351955
+0.07%
+0.00%
+0.02%
$ 41.07M
$ 852.03K
40
Non-Playable Coin
Non-Playable Coin
NPC
$ 0.005235
-0.23%
+0.38%
-7.35%
$ 39.62M
$ 13.08M
41
USELESS COIN
USELESS COIN
USELESS
$ 0.039622
+0.03%
-1.41%
+2.83%
$ 39.35M
$ 1.84M
42
Zerebro
Zerebro
ZEREBRO
$ 0.038489
-0.07%
+1.23%
+6.83%
$ 38.72M
$ 2.84M
43
MOG Coin
MOG Coin
MOG
$ 0.00000009718
-0.04%
-0.24%
-5.92%
$ 37.97M
$ 681.72B
44
Babylon
Babylon
BABY
$ 0.00985
-0.45%
-0.81%
-24.36%
$ 36.26M
$ 5.81M
45
Moo Deng
Moo Deng
MOODENG
$ 0.03619
+0.17%
+0.72%
-8.46%
$ 35.88M
$ 1.56M
46
ME
ME
ME
$ 0.06583
-1.01%
+2.44%
+5.28%
$ 35.52M
$ 1.24M
47
Mask Network
Mask Network
MASK
$ 0.3515
-0.43%
+0.43%
-4.17%
$ 35.12M
$ 158.01K
48
Memecoin
Memecoin
MEME
$ 0.0004836
-0.19%
-0.02%
-10.31%
$ 30.78M
$ 112.45M
49
cat in a dogs world
cat in a dogs world
MEW
$ 0.0003237
-0.09%
+0.75%
-4.70%
$ 28.84M
$ 178.63M
50
Gensyn
Gensyn
AI
$ 0.0216
+0.66%
+6.11%
-2.24%
$ 27.87M
$ 3.07M

سوالات متداول

توکن‌ های سولانا میم چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های سولانا میم به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 1,066 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $1520.72B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن سولانا میم چیست؟
در میان توکن‌ های دسته سولانا میم که در MEXC رصد می‌شوند، توکن RAPTOR با ثبت تغییر قیمتی 2135.10% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن سولانا میم در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 1,066 توکن از دسته سولانا میم را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص سولانا میم می‌توان به BTC, ETH, DOGE اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته سولانا میم چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های سولانا میم در حال حاضر حدود $1520.72B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش سولانا میم، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.