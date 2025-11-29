Precio de Succinct hoy

El precio actual de Succinct (PROVE) hoy es $ 0.4814, con una variación del 2.01% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PROVE a USD es $ 0.4814 por PROVE.

Succinct actualmente está en el puesto #299 por capitalización de mercado en $ 93.87M, con un suministro circulante de 195.00M PROVE. Durante las últimas 24 horas, PROVE cotiza entre $ 0.4752 (bajo) y $ 0.4985 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.7260015460023572, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.4184223922367206.

En el corto plazo, PROVE experimentó un cambio de -0.05% en la última hora y de +7.40% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 175.85K.

Información del mercado de Succinct (PROVE)

Puesto No.299 Cap de mercado $ 93.87M$ 93.87M $ 93.87M Volumen (24H) $ 175.85K$ 175.85K $ 175.85K Cap. de mercado totalmente diluida $ 481.40M$ 481.40M $ 481.40M Suministro de Circulación 195.00M 195.00M 195.00M Suministro máx. 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tasa de circulación 19.50% Blockchain pública ETH

La capitalización de mercado actual de Succinct es de $ 93.87M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 175.85K. El suministro circulante de PROVE es de 195.00M, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 481.40M.