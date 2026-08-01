Precio de Block Street(BSB)
El precio actual de Block Street (BSB) hoy es € 0.13577, con una variación del 0.63% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BSB a EUR es € 0.13577 por BSB.
Block Street actualmente está en el puesto #342 por capitalización de mercado en € 30.23M, con un suministro circulante de 222.65M BSB. Durante las últimas 24 horas, BSB cotiza entre € 0.13212 (bajo) y € 0.14586 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 1.85760639802417742, mientras que el mínimo histórico fue € 0.0690530777752204528.
En el corto plazo, BSB experimentó un cambio de +0.19% en la última hora y de +3.14% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 260.45K.
No.342
22.26%
BSC
La capitalización de mercado actual de Block Street es de € 30.23M, con un volumen de trading en 24 horas de € 260.45K. El suministro circulante de BSB es de 222.65M, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 135.77M.
+0.19%
+0.63%
+3.14%
+3.14%
Siga los cambios de precios de Block Street para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:
|Período
|Cambio (EUR)
|Cambio (%)
|Hoy
|€ +0.000731
|+0.63%
|30 Días
|€ -0.0036
|-2.59%
|60 Días
|€ -0.11329
|-45.49%
|90 Días
|€ -0.31009
|-69.55%
Hoy, BSB registró un cambio de € +0.000731 (+0.63%), reflejando su última actividad en el mercado.
En los últimos 30 días, el precio cambió € -0.0036 (-2.59%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.
Ampliando la vista a 60 días, BSB experimentó un cambio de € -0.11329 (-45.49%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.
Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € -0.31009 (-69.55%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.
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Sentimiento general actual en el mercado de BSB: bajista, alcista 45% | bajista 55%;
|Dimensión del indicador
|Conclusión del modelo
|Proporción/umbral
|Explicación sencilla
|KDJ
|Cruz de la muerte
|K < D
|El impulso a corto plazo se está enfriando, la temperatura baja.
|StochRSI
|< 20
|Zona de sobreventa
|El corto plazo cae demasiado rápido, ten en cuenta la oportunidad de rebote.
|Grupo MA
|3‑4 Comprar
|40‑60% Neutral
|MAs mezcladas entre alcistas y bajistas, dirección poco clara.
|MACD
|Cruz de la muerte
|DIF < DEA
|Está surgiendo un impulso bajista.
|Grupo EMA
|5‑6 Comprar
|60‑80% Compra
|La mayoría de las MAs apuntando hacia arriba, alineación alcista dominante.
|BOLL (20,2)
|Precio < Banda Inferior
|Tocando o rompiendo la banda inferior
|Entrando en la zona de "barato", volatilidad en aumento.
|RSI (14)
|Neutral
|30‑70
|Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
|Punto de pivote
|Precio < S2
|Por debajo de S2
|Más barato que el rango reciente de "más barato", en territorio bajo.
BSB_USDT se encuentra en el período de 4 horas cotizando en el nivel de 0,14102. El precio está situado por debajo del punto clave S2, ubicado en 0,14547. Actualmente, la estructura se encuentra en la zona baja del extremo lejano del centro de gravedad, en 0,14964. El conjunto de medias móviles MA3-4 y EMA5-6 muestra una configuración que indica una señal de compra. Por su parte, el indicador MACD ha formado una cruz bajista. El RSI se encuentra en un rango neutro, mientras que los indicadores de las líneas rápidas y lentas muestran una separación clara en sus direcciones. La energía alcista se concentra cerca de las medias móviles a corto plazo, mientras que la presión bajista se ha liberado tras la cruz bajista del MACD. La volatilidad se mantiene dentro de niveles normales, sin señales de expansión extrema. El nivel de referencia cercano es el punto S2, ubicado en 0,14547, lo cual representa aproximadamente un margen de alza del 3,1% respecto al precio actual. Por encima, la principal resistencia se sitúa en el centro de gravedad, en 0,14964. En cuanto a los soportes, el soporte más cercano se ubica en el punto S1, en 0,14696; sin embargo, este valor resulta superior al precio actual, por lo que debería ajustarse para reflejar correctamente su posición como resistencia. De esta manera, tanto S1 como S2 actúan como niveles de resistencia desde una perspectiva técnica. Además, la resistencia inmediata S2 está a una distancia del precio actual equivalente al 3,1%, mientras que la resistencia secundaria S1 se encuentra a un 4,2% por encima del precio actual. Finalmente, la resistencia central (centro de gravedad) se sitúa a un 6,1% por encima del precio actual.
Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.
Para 2040, el precio de Block Street podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.
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|Tiempo (UTC+8)
|Tipo
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