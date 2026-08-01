Buy CryptoMarketsSpotFuturesKORUEarnEvent Center
More
$1,000,000 TradFi Gala
Regístrate
El precio actual de Block Street hoy es 0.13577 EUR. La capitalización de mercado de BSB es 30,229,190.5 EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de BSB a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!El precio actual de Block Street hoy es 0.13577 EUR. La capitalización de mercado de BSB es 30,229,190.5 EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de BSB a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!

Más información de BSB

Info. de precios de BSB

¿Qué es BSB?

Whitepaper de BSB

Sitio web oficial de BSB

Tokenomía de BSB

Pronóstico de precios de BSB

Historial de BSB

Guía de compra de BSB

Conversor de moneda fiat a BSB

Spot de BSB

Futuros USDT-M de BSB

Premercado

Earn

Airdrop+

Noticias

Blog

Learn

Logo de Block Street

Precio de Block Street(BSB)

Precio en vivo de 1 BSB en EUR:

€0.1167622
€0.1167622€0.1167622
+0.63%1D
EUR
Gráfico de precios en vivo de Block Street (BSB)
Última actualización de la página: 2026-08-12 05:18:25 (UTC+8)

Precio de Block Street hoy

El precio actual de Block Street (BSB) hoy es € 0.13577, con una variación del 0.63% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BSB a EUR es € 0.13577 por BSB.

Block Street actualmente está en el puesto #342 por capitalización de mercado en € 30.23M, con un suministro circulante de 222.65M BSB. Durante las últimas 24 horas, BSB cotiza entre € 0.13212 (bajo) y € 0.14586 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 1.85760639802417742, mientras que el mínimo histórico fue € 0.0690530777752204528.

En el corto plazo, BSB experimentó un cambio de +0.19% en la última hora y de +3.14% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 260.45K.

Información del mercado de Block Street (BSB)

No.342

€ 30.23M
€ 30.23M€ 30.23M

€ 260.45K
€ 260.45K€ 260.45K

€ 135.77M
€ 135.77M€ 135.77M

222.65M
222.65M 222.65M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

22.26%

BSC

La capitalización de mercado actual de Block Street es de € 30.23M, con un volumen de trading en 24 horas de € 260.45K. El suministro circulante de BSB es de 222.65M, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 135.77M.

Historial de precios de Block Street EUR

Rango de precios en 24 horas:
€ 0.13212
€ 0.13212€ 0.13212
24H Mín
€ 0.14586
€ 0.14586€ 0.14586
24H Máx

€ 0.13212
€ 0.13212€ 0.13212

€ 0.14586
€ 0.14586€ 0.14586

€ 1.85760639802417742
€ 1.85760639802417742€ 1.85760639802417742

€ 0.0690530777752204528
€ 0.0690530777752204528€ 0.0690530777752204528

+0.19%

+0.63%

+3.14%

+3.14%

Historial de precios de Block Street (BSB) en EUR

Siga los cambios de precios de Block Street para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (EUR)Cambio (%)
Hoy€ +0.000731+0.63%
30 Días€ -0.0036-2.59%
60 Días€ -0.11329-45.49%
90 Días€ -0.31009-69.55%
Cambio de precio de Block Street hoy

Hoy, BSB registró un cambio de € +0.000731 (+0.63%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de Block Street en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió € -0.0036 (-2.59%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de Block Street en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, BSB experimentó un cambio de € -0.11329 (-45.49%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de Block Street en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € -0.31009 (-69.55%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de Block Street (BSB)?

Consulta la página Historial de precios de Block Street ahora.

Análisis de Block Street

Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de Block Street, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.

Tendencia actual del mercado de Block Street: ¿alcista o bajista?

Sentimiento general actual en el mercado de BSB: bajista, alcista 45% | bajista 55%;

Dimensión del indicadorConclusión del modeloProporción/umbralExplicación sencilla
KDJCruz de la muerteK < DEl impulso a corto plazo se está enfriando, la temperatura baja.
StochRSI< 20Zona de sobreventaEl corto plazo cae demasiado rápido, ten en cuenta la oportunidad de rebote.
Grupo MA3‑4 Comprar40‑60% NeutralMAs mezcladas entre alcistas y bajistas, dirección poco clara.
MACDCruz de la muerteDIF < DEAEstá surgiendo un impulso bajista.
Grupo EMA5‑6 Comprar60‑80% CompraLa mayoría de las MAs apuntando hacia arriba, alineación alcista dominante.
BOLL (20,2)Precio < Banda InferiorTocando o rompiendo la banda inferiorEntrando en la zona de "barato", volatilidad en aumento.
RSI (14)Neutral30‑70Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
Punto de pivotePrecio < S2Por debajo de S2Más barato que el rango reciente de "más barato", en territorio bajo.

BSB_USDT se encuentra en el período de 4 horas cotizando en el nivel de 0,14102. El precio está situado por debajo del punto clave S2, ubicado en 0,14547. Actualmente, la estructura se encuentra en la zona baja del extremo lejano del centro de gravedad, en 0,14964. El conjunto de medias móviles MA3-4 y EMA5-6 muestra una configuración que indica una señal de compra. Por su parte, el indicador MACD ha formado una cruz bajista. El RSI se encuentra en un rango neutro, mientras que los indicadores de las líneas rápidas y lentas muestran una separación clara en sus direcciones. La energía alcista se concentra cerca de las medias móviles a corto plazo, mientras que la presión bajista se ha liberado tras la cruz bajista del MACD. La volatilidad se mantiene dentro de niveles normales, sin señales de expansión extrema. El nivel de referencia cercano es el punto S2, ubicado en 0,14547, lo cual representa aproximadamente un margen de alza del 3,1% respecto al precio actual. Por encima, la principal resistencia se sitúa en el centro de gravedad, en 0,14964. En cuanto a los soportes, el soporte más cercano se ubica en el punto S1, en 0,14696; sin embargo, este valor resulta superior al precio actual, por lo que debería ajustarse para reflejar correctamente su posición como resistencia. De esta manera, tanto S1 como S2 actúan como niveles de resistencia desde una perspectiva técnica. Además, la resistencia inmediata S2 está a una distancia del precio actual equivalente al 3,1%, mientras que la resistencia secundaria S1 se encuentra a un 4,2% por encima del precio actual. Finalmente, la resistencia central (centro de gravedad) se sitúa a un 6,1% por encima del precio actual.

Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.

Predicción de precios para Block Street

Predicción del precio de Block Street (BSB) para 2030 (en 4 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de BSB en 2030 es de € --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de Block Street (BSB) para 2040 (en 14 años)

Para 2040, el precio de Block Street podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.

Herramientas MEXC
Para proyecciones de escenarios en tiempo real y un análisis más personalizado, los usuarios pueden utilizar la herramienta de predicción de precios y la información de mercado basada en IA de MEXC.
Aviso legal: Estos escenarios son ilustrativos y educativos; las criptomonedas son volátiles: realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar decisiones.
¿Quieres saber qué precios alcanzará Block Street en el periodo de 2026-2027? Visita nuestra página de predicción de precios para conocer los pronósticos del precio de BSB para el periodo de 2026-2027 haciendo clic en Predicción del precio de Block Street.

Cómo comprar e invertir Block Street en España

¿Listo para empezar con Block Street? Comprar BSB es rápido y fácil para principiantes en MEXC. Puedes empezar a operar al instante una vez que hayas realizado tu primera compra. Para obtener más información, consulta nuestra guía completa en cómo comprar Block Street. A continuación encontrarás un resumen rápido de 5 pasos para ayudarte a comenzar tu viaje de compra de Block Street (BSB).

Paso 1

Regístrate para obtener una cuenta y completa el KYC

Primero, regístrate y completa el proceso de KYC en MEXC. Puedes hacerlo desde el sitio web oficial de MEXC o la app de MEXC usando tu número de teléfono o correo electrónico.
Paso 2

Añade USDT, USDC o USDE a tu billetera

USDT, USDC y USDE facilitan el trading en MEXC. Puedes comprar USDT, USDC y USDE mediante transferencia bancaria, OTC u operaciones P2P.
Paso 3

Ir a la página de trading Spot

En el sitio web de MEXC, haz clic en Spot en la barra superior y busca tus tokens preferidos.
Paso 4

Elige tus tokens

Con más de -- tokens disponibles, puedes comprar fácilmente Bitcoin, Ethereum y tokens en tendencia.
Paso 5

Completa tu compra

Ingresa la cantidad de tokens o el equivalente en tu moneda local. Haz clic en Comprar, y se abonará Block Street instantáneamente en tu billetera.
Guía para comprar Block Street (BSB)

¿Qué puedes hacer con Block Street?

Poseer Block Street te permite abrir más puertas en términos de comprar y holdear. Puedes operar con BTC en cientos de mercados, obtener recompensas pasivas a través de productos flexibles de participación y ahorro, o aprovechar las herramientas de trading profesionales para hacer crecer tus activos. Tanto si eres un principiante o un inversor profesional y experimentado, MEXC facilita la maximización de tu potencial cripto. A continuación se muestran las cuatro formas principales en que puedes aprovechar al máximo tus tokens de Bitcoin

  • Explora el mercado spot de MEXC

    Explora el mercado spot de MEXC

    Opera más de 2,800 tokens con tarifas ultrabajas.

    Trading de futuros

    Trading de futuros

    Opera con un apalancamiento de hasta 500x y una gran liquidez.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Haz staking de tokens y gana increíbles airdrops.

    Premercado MEXC

    Premercado MEXC

    Compra y vende nuevos tokens antes de su listado oficial.

Operar con tarifas extremadamente bajas en MEXC

Comprar Block Street (BSB) en MEXC se traduce en más valor por tu dinero. Como una de las plataformas de criptomonedas con las tarifas más bajas del mercado, MEXC te ayuda a reducir costos desde tu primera operación.

Tarifas de trading spot:
--
Maker
--
Taker
Tarifas de trading de futuros:
--
Maker
--
Taker

Consulta las tarifas de trading competitivas de MEXC

Además, puedes operar al contado una selección de tokens sin ninguna tarifa a través del Festival de 0 Tarifas de MEXC.

Qué es Block Street (BSB)

Block Street es la primera capa de liquidez unificada del mundo, que conecta acciones tokenizadas, RWA y mercados DeFi.

Block Street Recurso

Para conocer Block Street más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Libro blanco
Sitio Web Oficial Block Street
Explorador de bloques

Categoría :

Base EcosystemBase MemeBinance Alpha Spotlight

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre Block Street

Última actualización de la página: 2026-08-12 05:18:25 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para Block Street (BSB)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
02-11 14:20:00Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
02-10 18:39:21Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
02-04 11:04:00Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
02-04 00:48:00Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
02-01 01:12:00Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
01-28 07:44:00Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally

Explorar más sobre Block Street

BSB USDT (trading de futuros)

Abre posiciones long o short de BSB con apalancamiento. Explora el trading de futuros BSBUSDT en MEXC y aprovecha los movimientos del mercado.

Opera Block Street (BSB) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Block Street en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
BSB/USDT
€0.1169772
€0.1169772€0.1169772
+0.68%
1.89M (USDT)

Más criptomonedas para explorar

Principales criptomonedas con datos de mercado disponibles en MEXC

POPULAR

Criptomonedas de moda que están acaparando la atención del mercado

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Recién Añadidos

Criptomonedas recientemente listadas y disponibles para operar

AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

€0.00000
€0.00000€0.00000

0.00%

up

up

UPROBINHOOD

€0.267546
€0.267546€0.267546

+211.10%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

€0.3294402
€0.3294402€0.3294402

-10.11%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

€0.012513
€0.012513€0.012513

-21.13%

AurumX

AurumX

UMX

€0.10664
€0.10664€0.10664

-29.05%

Top al alza

Las principales subidas de criptomonedas de hoy

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

€0.00039947
€0.00039947€0.00039947

+75.28%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

€0.0054696
€0.0054696€0.0054696

+41.33%

Myros

Myros

MY

€0.009718
€0.009718€0.009718

+10.78%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

€2.532098
€2.532098€2.532098

+21.66%

Aether Network

Aether Network

AET

€0.01032
€0.01032€0.01032

+14.28%

Aviso legal

Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.

Calculadora de BSB a EUR

Monto

BSB
BSB
EUR
EUR

1 BSB = 0.1167622 EUR