Precio de Block Street hoy

El precio actual de Block Street (BSB) hoy es € 0.13577, con una variación del 0.63% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BSB a EUR es € 0.13577 por BSB.

Block Street actualmente está en el puesto #342 por capitalización de mercado en € 30.23M, con un suministro circulante de 222.65M BSB. Durante las últimas 24 horas, BSB cotiza entre € 0.13212 (bajo) y € 0.14586 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 1.85760639802417742, mientras que el mínimo histórico fue € 0.0690530777752204528.

En el corto plazo, BSB experimentó un cambio de +0.19% en la última hora y de +3.14% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 260.45K.

Información del mercado de Block Street (BSB)

Puesto No.342 Cap de mercado € 30.23M€ 30.23M € 30.23M Volumen (24H) € 260.45K€ 260.45K € 260.45K Cap. de mercado totalmente diluida € 135.77M€ 135.77M € 135.77M Suministro de Circulación 222.65M 222.65M 222.65M Suministro máx. 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tasa de circulación 22.26% Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de Block Street es de € 30.23M, con un volumen de trading en 24 horas de € 260.45K. El suministro circulante de BSB es de 222.65M, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 135.77M.