Precio de APRO(AT)
El precio actual de APRO (AT) hoy es € 0.15395, con una variación del 5.63% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de AT a EUR es € 0.15395 por AT.
APRO actualmente está en el puesto #521 por capitalización de mercado en € 38.49M, con un suministro circulante de 250.00M AT. Durante las últimas 24 horas, AT cotiza entre € 0.14167 (bajo) y € 0.15515 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0.7568919182182776, mientras que el mínimo histórico fue € 0.0680942656025318204.
En el corto plazo, AT experimentó un cambio de -0.78% en la última hora y de +13.54% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 53.51K.
No.521
25.00%
BSC
La capitalización de mercado actual de APRO es de € 38.49M, con un volumen de trading en 24 horas de € 53.51K. El suministro circulante de AT es de 250.00M, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 153.95M.
-0.78%
+5.63%
+13.54%
+13.54%
Siga los cambios de precios de APRO para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:
|Período
|Cambio (EUR)
|Cambio (%)
|Hoy
|€ +0.0070576
|+5.63%
|30 Días
|€ -0.00396
|-2.51%
|60 Días
|€ -0.0019
|-1.22%
|90 Días
|€ -0.00829
|-5.11%
Hoy, AT registró un cambio de € +0.0070576 (+5.63%), reflejando su última actividad en el mercado.
En los últimos 30 días, el precio cambió € -0.00396 (-2.51%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.
Ampliando la vista a 60 días, AT experimentó un cambio de € -0.0019 (-1.22%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.
Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € -0.00829 (-5.11%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.
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Sentimiento general actual en el mercado de AT: bajista, alcista 45% | bajista 55%;
|Dimensión del indicador
|Conclusión del modelo
|Proporción/umbral
|Explicación sencilla
|KDJ
|Cruz de la muerte
|K < D
|El impulso a corto plazo se está enfriando, la temperatura baja.
|StochRSI
|20‑80
|Zona neutral
|Ritmo normal, sin señales extremas.
|Grupo MA
|1‑2 Comprar
|20‑40% Venta
|La mayoría de las MAs apuntando hacia abajo, alineación bajista.
|MACD
|Cruz de la muerte
|DIF < DEA
|Está surgiendo un impulso bajista.
|Grupo EMA
|1‑2 Comprar
|20‑40% Venta
|La mayoría de las MAs apuntando hacia abajo, alineación bajista.
|BOLL (20,2)
|Medio < Precio ≤ Superior
|Entre la banda media y la superior
|Relativamente fuerte, pero no extremo.
|RSI (14)
|Neutral
|30‑70
|Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
|Punto de pivote
|S1 ≤ Precio < Pivote
|Entre S1‑Pivote
|Acaba de dejar el pivote central, posición moderadamente baja.
AT_USDT se encuentra operando en el período de 4 horas cerca del nivel de 0,14831. El precio está situado entre el punto clave S1 (0,1483) y el centro del rango (0,1495). En el corto plazo, la configuración de las medias móviles indica una señal de compra. A largo plazo, la estructura de tendencia sigue manteniendo un patrón de consolidación oscilante. Actualmente, el precio se encuentra en el límite inferior del rango, lo que genera un enfrentamiento entre compradores y vendedores alrededor del nivel clave. El indicador MACD muestra una cruz bajista, con las líneas rápida y lenta divergiendo hacia abajo, lo que refleja una liberación de impulso alcista. El RSI permanece en una zona neutral, mientras que los valores de KDJ y StochRSI no evidencian sobrecompra ni sobreventa extremas. Las bandas de Bollinger se han estrechado, indicando una reducción en la volatilidad, y la dinámica de momentum a corto plazo se presenta dispersa, con las señales de los indicadores rápidos y lentos mostrando una separación clara. En cuanto a los niveles de soporte y resistencia, el soporte inmediato se ubica en el nivel S1, a 0,1483, que dista menos del 0,1% del precio actual. Por debajo, el nivel S2 en 0,1470 actúa como referencia secundaria, aproximadamente a un 0,88% del precio actual. En el lado opuesto, la resistencia central se sitúa en 0,1495, a unos 0,8% del precio actual; la primera resistencia R1 se establece en 0,1507, a aproximadamente un 1,6% del precio actual; y la resistencia más lejana R2 se encuentra en 0,1519. Este sistema clave de pivotes define claramente los límites actuales del mercado.
Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.
Para 2040, el precio de APRO podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.
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APRO es una red de oráculos descentralizada que está diseñada para el ecosistema de Bitcoin y proporciona soluciones de datos confiables, rápidas y económicas. Su objetivo es construir una plataforma de computación segura y confiable al combinar la computación fuera de la cadena con la verificación en la cadena. Este enfoque amplía el acceso a datos y las capacidades de cómputo, ofreciendo servicios de lógica de cálculo personalizada para negocios de aplicaciones descentralizadas (DApps).
Para conocer APRO más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:
|Tiempo (UTC+8)
|Tipo
|Información
|02-11 14:20:00
|Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
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El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
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El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally
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