Precio de APRO hoy

El precio actual de APRO (AT) hoy es € 0.15395, con una variación del 5.63% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de AT a EUR es € 0.15395 por AT.

APRO actualmente está en el puesto #521 por capitalización de mercado en € 38.49M, con un suministro circulante de 250.00M AT. Durante las últimas 24 horas, AT cotiza entre € 0.14167 (bajo) y € 0.15515 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0.7568919182182776, mientras que el mínimo histórico fue € 0.0680942656025318204.

En el corto plazo, AT experimentó un cambio de -0.78% en la última hora y de +13.54% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 53.51K.

Información del mercado de APRO (AT)

Puesto No.521 Cap de mercado € 38.49M€ 38.49M € 38.49M Volumen (24H) € 53.51K€ 53.51K € 53.51K Cap. de mercado totalmente diluida € 153.95M€ 153.95M € 153.95M Suministro de Circulación 250.00M 250.00M 250.00M Suministro máx. 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tasa de circulación 25.00% Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de APRO es de € 38.49M, con un volumen de trading en 24 horas de € 53.51K. El suministro circulante de AT es de 250.00M, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 153.95M.