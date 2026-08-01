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El precio actual de APRO hoy es 0.15395 EUR. La capitalización de mercado de AT es 38,487,500 EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de AT a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!El precio actual de APRO hoy es 0.15395 EUR. La capitalización de mercado de AT es 38,487,500 EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de AT a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!

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Precio de APRO(AT)

Precio en vivo de 1 AT en EUR:

€0.1324142
€0.1324142€0.1324142
+5.63%1D
EUR
Gráfico de precios en vivo de APRO (AT)
Última actualización de la página: 2026-08-12 04:48:22 (UTC+8)

Precio de APRO hoy

El precio actual de APRO (AT) hoy es € 0.15395, con una variación del 5.63% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de AT a EUR es € 0.15395 por AT.

APRO actualmente está en el puesto #521 por capitalización de mercado en € 38.49M, con un suministro circulante de 250.00M AT. Durante las últimas 24 horas, AT cotiza entre € 0.14167 (bajo) y € 0.15515 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0.7568919182182776, mientras que el mínimo histórico fue € 0.0680942656025318204.

En el corto plazo, AT experimentó un cambio de -0.78% en la última hora y de +13.54% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 53.51K.

Información del mercado de APRO (AT)

No.521

€ 38.49M
€ 38.49M€ 38.49M

€ 53.51K
€ 53.51K€ 53.51K

€ 153.95M
€ 153.95M€ 153.95M

250.00M
250.00M 250.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

25.00%

BSC

La capitalización de mercado actual de APRO es de € 38.49M, con un volumen de trading en 24 horas de € 53.51K. El suministro circulante de AT es de 250.00M, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 153.95M.

Historial de precios de APRO EUR

Rango de precios en 24 horas:
€ 0.14167
€ 0.14167€ 0.14167
24H Mín
€ 0.15515
€ 0.15515€ 0.15515
24H Máx

€ 0.14167
€ 0.14167€ 0.14167

€ 0.15515
€ 0.15515€ 0.15515

€ 0.7568919182182776
€ 0.7568919182182776€ 0.7568919182182776

€ 0.0680942656025318204
€ 0.0680942656025318204€ 0.0680942656025318204

-0.78%

+5.63%

+13.54%

+13.54%

Historial de precios de APRO (AT) en EUR

Siga los cambios de precios de APRO para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (EUR)Cambio (%)
Hoy€ +0.0070576+5.63%
30 Días€ -0.00396-2.51%
60 Días€ -0.0019-1.22%
90 Días€ -0.00829-5.11%
Cambio de precio de APRO hoy

Hoy, AT registró un cambio de € +0.0070576 (+5.63%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de APRO en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió € -0.00396 (-2.51%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de APRO en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, AT experimentó un cambio de € -0.0019 (-1.22%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de APRO en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € -0.00829 (-5.11%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de APRO (AT)?

Consulta la página Historial de precios de APRO ahora.

Análisis de APRO

Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de APRO, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.

Tendencia actual del mercado de APRO: ¿alcista o bajista?

Sentimiento general actual en el mercado de AT: bajista, alcista 45% | bajista 55%;

Dimensión del indicadorConclusión del modeloProporción/umbralExplicación sencilla
KDJCruz de la muerteK < DEl impulso a corto plazo se está enfriando, la temperatura baja.
StochRSI20‑80Zona neutralRitmo normal, sin señales extremas.
Grupo MA1‑2 Comprar20‑40% VentaLa mayoría de las MAs apuntando hacia abajo, alineación bajista.
MACDCruz de la muerteDIF < DEAEstá surgiendo un impulso bajista.
Grupo EMA1‑2 Comprar20‑40% VentaLa mayoría de las MAs apuntando hacia abajo, alineación bajista.
BOLL (20,2)Medio < Precio ≤ SuperiorEntre la banda media y la superiorRelativamente fuerte, pero no extremo.
RSI (14)Neutral30‑70Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
Punto de pivoteS1 ≤ Precio < PivoteEntre S1‑PivoteAcaba de dejar el pivote central, posición moderadamente baja.

AT_USDT se encuentra operando en el período de 4 horas cerca del nivel de 0,14831. El precio está situado entre el punto clave S1 (0,1483) y el centro del rango (0,1495). En el corto plazo, la configuración de las medias móviles indica una señal de compra. A largo plazo, la estructura de tendencia sigue manteniendo un patrón de consolidación oscilante. Actualmente, el precio se encuentra en el límite inferior del rango, lo que genera un enfrentamiento entre compradores y vendedores alrededor del nivel clave. El indicador MACD muestra una cruz bajista, con las líneas rápida y lenta divergiendo hacia abajo, lo que refleja una liberación de impulso alcista. El RSI permanece en una zona neutral, mientras que los valores de KDJ y StochRSI no evidencian sobrecompra ni sobreventa extremas. Las bandas de Bollinger se han estrechado, indicando una reducción en la volatilidad, y la dinámica de momentum a corto plazo se presenta dispersa, con las señales de los indicadores rápidos y lentos mostrando una separación clara. En cuanto a los niveles de soporte y resistencia, el soporte inmediato se ubica en el nivel S1, a 0,1483, que dista menos del 0,1% del precio actual. Por debajo, el nivel S2 en 0,1470 actúa como referencia secundaria, aproximadamente a un 0,88% del precio actual. En el lado opuesto, la resistencia central se sitúa en 0,1495, a unos 0,8% del precio actual; la primera resistencia R1 se establece en 0,1507, a aproximadamente un 1,6% del precio actual; y la resistencia más lejana R2 se encuentra en 0,1519. Este sistema clave de pivotes define claramente los límites actuales del mercado.

Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.

¿Qué factores influyen en los precios de APRO?

Los precios de APRO(AT) están influenciados por varios factores clave:

1. Sentimiento del mercado y confianza de los inversores
2. Volumen de operaciones y niveles de liquidez
3. Tendencias generales del mercado de criptomonedas
4. Progreso y actualizaciones en el desarrollo del proyecto
5. Anuncios de alianzas y colaboraciones
6. Noticias regulatorias que afectan a los mercados de criptomonedas
7. Dinámicas de oferta y demanda
8. Patrones de análisis técnico
9. Nivel de compromiso de la comunidad y tasas de adopción
10. Factores macroeconómicos que impactan a los activos digitales

¿Por qué la gente quiere saber el precio de APRO hoy?

La gente quiere conocer el precio de APRO(AT) hoy por varias razones clave: tomar decisiones comerciales informadas, realizar un seguimiento del rendimiento de la cartera, identificar oportunidades de compra/venta, evaluar las tendencias del mercado y gestionar el riesgo de inversión. Los datos de precios en tiempo real ayudan a los traders a determinar con eficacia los momentos óptimos para entrar y salir de las operaciones.

Predicción de precios para APRO

Predicción del precio de APRO (AT) para 2030 (en 4 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de AT en 2030 es de € --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de APRO (AT) para 2040 (en 14 años)

Para 2040, el precio de APRO podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.

Herramientas MEXC
Para proyecciones de escenarios en tiempo real y un análisis más personalizado, los usuarios pueden utilizar la herramienta de predicción de precios y la información de mercado basada en IA de MEXC.
Aviso legal: Estos escenarios son ilustrativos y educativos; las criptomonedas son volátiles: realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar decisiones.
¿Quieres saber qué precios alcanzará APRO en el periodo de 2026-2027? Visita nuestra página de predicción de precios para conocer los pronósticos del precio de AT para el periodo de 2026-2027 haciendo clic en Predicción del precio de APRO.

Cómo comprar e invertir APRO en España

¿Listo para empezar con APRO? Comprar AT es rápido y fácil para principiantes en MEXC. Puedes empezar a operar al instante una vez que hayas realizado tu primera compra. Para obtener más información, consulta nuestra guía completa en cómo comprar APRO. A continuación encontrarás un resumen rápido de 5 pasos para ayudarte a comenzar tu viaje de compra de APRO (AT).

Paso 1

Regístrate para obtener una cuenta y completa el KYC

Primero, regístrate y completa el proceso de KYC en MEXC. Puedes hacerlo desde el sitio web oficial de MEXC o la app de MEXC usando tu número de teléfono o correo electrónico.
Paso 2

Añade USDT, USDC o USDE a tu billetera

USDT, USDC y USDE facilitan el trading en MEXC. Puedes comprar USDT, USDC y USDE mediante transferencia bancaria, OTC u operaciones P2P.
Paso 3

Ir a la página de trading Spot

En el sitio web de MEXC, haz clic en Spot en la barra superior y busca tus tokens preferidos.
Paso 4

Elige tus tokens

Con más de -- tokens disponibles, puedes comprar fácilmente Bitcoin, Ethereum y tokens en tendencia.
Paso 5

Completa tu compra

Ingresa la cantidad de tokens o el equivalente en tu moneda local. Haz clic en Comprar, y se abonará APRO instantáneamente en tu billetera.
Guía para comprar APRO (AT)

¿Qué puedes hacer con APRO?

Poseer APRO te permite abrir más puertas en términos de comprar y holdear. Puedes operar con BTC en cientos de mercados, obtener recompensas pasivas a través de productos flexibles de participación y ahorro, o aprovechar las herramientas de trading profesionales para hacer crecer tus activos. Tanto si eres un principiante o un inversor profesional y experimentado, MEXC facilita la maximización de tu potencial cripto. A continuación se muestran las cuatro formas principales en que puedes aprovechar al máximo tus tokens de Bitcoin

  • Explora el mercado spot de MEXC

    Explora el mercado spot de MEXC

    Opera más de 2,800 tokens con tarifas ultrabajas.

    Trading de futuros

    Trading de futuros

    Opera con un apalancamiento de hasta 500x y una gran liquidez.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Haz staking de tokens y gana increíbles airdrops.

    Premercado MEXC

    Premercado MEXC

    Compra y vende nuevos tokens antes de su listado oficial.

Operar con tarifas extremadamente bajas en MEXC

Comprar APRO (AT) en MEXC se traduce en más valor por tu dinero. Como una de las plataformas de criptomonedas con las tarifas más bajas del mercado, MEXC te ayuda a reducir costos desde tu primera operación.

Tarifas de trading spot:
--
Maker
--
Taker
Tarifas de trading de futuros:
--
Maker
--
Taker

Consulta las tarifas de trading competitivas de MEXC

Además, puedes operar al contado una selección de tokens sin ninguna tarifa a través del Festival de 0 Tarifas de MEXC.

Qué es APRO (AT)

APRO es una red de oráculos descentralizada que está diseñada para el ecosistema de Bitcoin y proporciona soluciones de datos confiables, rápidas y económicas. Su objetivo es construir una plataforma de computación segura y confiable al combinar la computación fuera de la cadena con la verificación en la cadena. Este enfoque amplía el acceso a datos y las capacidades de cómputo, ofreciendo servicios de lógica de cálculo personalizada para negocios de aplicaciones descentralizadas (DApps).

APRO Recurso

Para conocer APRO más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Libro blanco
Sitio Web Oficial APRO
Explorador de bloques

Categoría :

Binance Alpha SpotlightEthereum EcosystemInfrastructure

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre APRO

Última actualización de la página: 2026-08-12 04:48:22 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para APRO (AT)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
02-11 14:20:00Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
02-10 18:39:21Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
02-04 11:04:00Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
02-04 00:48:00Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
02-01 01:12:00Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
01-28 07:44:00Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally

Explorar más sobre APRO

AT USDT (trading de futuros)

Abre posiciones long o short de AT con apalancamiento. Explora el trading de futuros ATUSDT en MEXC y aprovecha los movimientos del mercado.

Opera APRO (AT) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de APRO en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
AT/USDT
€0.1324486
€0.1324486€0.1324486
+5.70%
366.78K (USDT)
AT/USDC
€0.1325002
€0.1325002€0.1325002
+5.67%
372.71K (USDT)

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AIR

€0.00000
€0.00000€0.00000

0.00%

up

up

UPROBINHOOD

€0.26617
€0.26617€0.26617

+209.50%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

€0.3375844
€0.3375844€0.3375844

-7.88%

The Toad Pepe

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TOAD

€0.0123668
€0.0123668€0.0123668

-22.05%

AurumX

AurumX

UMX

€0.1065368
€0.1065368€0.1065368

-29.12%

Top al alza

Las principales subidas de criptomonedas de hoy

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

€0.000395342
€0.000395342€0.000395342

+73.47%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

€0.005977
€0.005977€0.005977

+54.44%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

€2.558844
€2.558844€2.558844

+22.95%

Aether Network

Aether Network

AET

€0.01032
€0.01032€0.01032

+14.28%

Myros

Myros

MY

€0.009804
€0.009804€0.009804

+11.76%

Aviso legal

Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.

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