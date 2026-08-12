Precio de Nock hoy

El precio actual de Nock (NOCK) hoy es € 0.012949, con una variación del 8.49% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de NOCK a EUR es € 0.012949 por NOCK.

Nock actualmente está en el puesto #261 por capitalización de mercado en € 28.42M, con un suministro circulante de 2.20B NOCK. Durante las últimas 24 horas, NOCK cotiza entre € 0.011011 (bajo) y € 0.013884 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0.1187901971721474918, mientras que el mínimo histórico fue € 0.0037453049402189762.

En el corto plazo, NOCK experimentó un cambio de +1.21% en la última hora y de +5.19% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 107.12K.

Información del mercado de Nock (NOCK)

Puesto No.261 Cap de mercado € 28.42M€ 28.42M € 28.42M Volumen (24H) € 107.12K€ 107.12K € 107.12K Cap. de mercado totalmente diluida € 55.62M€ 55.62M € 55.62M Suministro de Circulación 2.20B 2.20B 2.20B Suministro máx. 4,294,967,296 4,294,967,296 4,294,967,296 Suministro total 4,294,967,296 4,294,967,296 4,294,967,296 Tasa de circulación 51.10% Blockchain pública BASE

La capitalización de mercado actual de Nock es de € 28.42M, con un volumen de trading en 24 horas de € 107.12K. El suministro circulante de NOCK es de 2.20B, con un suministro total de 4294967296. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 55.62M.