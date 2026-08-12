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El precio actual de Nock hoy es 0.012949 EUR. La capitalización de mercado de NOCK es 28,424,557.498368 EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de NOCK a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!El precio actual de Nock hoy es 0.012949 EUR. La capitalización de mercado de NOCK es 28,424,557.498368 EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de NOCK a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!

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Precio de Nock(NOCK)

Precio en vivo de 1 NOCK en EUR:

€0.01113614
€0.01113614€0.01113614
+8.49%1D
EUR
Gráfico de precios en vivo de Nock (NOCK)
Última actualización de la página: 2026-08-12 08:37:56 (UTC+8)

Precio de Nock hoy

El precio actual de Nock (NOCK) hoy es € 0.012949, con una variación del 8.49% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de NOCK a EUR es € 0.012949 por NOCK.

Nock actualmente está en el puesto #261 por capitalización de mercado en € 28.42M, con un suministro circulante de 2.20B NOCK. Durante las últimas 24 horas, NOCK cotiza entre € 0.011011 (bajo) y € 0.013884 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0.1187901971721474918, mientras que el mínimo histórico fue € 0.0037453049402189762.

En el corto plazo, NOCK experimentó un cambio de +1.21% en la última hora y de +5.19% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 107.12K.

Información del mercado de Nock (NOCK)

No.261

€ 28.42M
€ 28.42M€ 28.42M

€ 107.12K
€ 107.12K€ 107.12K

€ 55.62M
€ 55.62M€ 55.62M

2.20B
2.20B 2.20B

4,294,967,296
4,294,967,296 4,294,967,296

4,294,967,296
4,294,967,296 4,294,967,296

51.10%

BASE

La capitalización de mercado actual de Nock es de € 28.42M, con un volumen de trading en 24 horas de € 107.12K. El suministro circulante de NOCK es de 2.20B, con un suministro total de 4294967296. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 55.62M.

Historial de precios de Nock EUR

Rango de precios en 24 horas:
€ 0.011011
€ 0.011011€ 0.011011
24H Mín
€ 0.013884
€ 0.013884€ 0.013884
24H Máx

€ 0.011011
€ 0.011011€ 0.011011

€ 0.013884
€ 0.013884€ 0.013884

€ 0.1187901971721474918
€ 0.1187901971721474918€ 0.1187901971721474918

€ 0.0037453049402189762
€ 0.0037453049402189762€ 0.0037453049402189762

+1.21%

+8.49%

+5.19%

+5.19%

Historial de precios de Nock (NOCK) en EUR

Siga los cambios de precios de Nock para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (EUR)Cambio (%)
Hoy€ +0.00087147+8.49%
30 Días€ -0.004161-24.32%
60 Días€ -0.023811-64.78%
90 Días€ -0.005051-28.07%
Cambio de precio de Nock hoy

Hoy, NOCK registró un cambio de € +0.00087147 (+8.49%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de Nock en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió € -0.004161 (-24.32%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de Nock en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, NOCK experimentó un cambio de € -0.023811 (-64.78%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de Nock en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € -0.005051 (-28.07%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de Nock (NOCK)?

Consulta la página Historial de precios de Nock ahora.

Análisis de Nock

Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de Nock, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.

Tendencia actual del mercado de Nock: ¿alcista o bajista?

Sentimiento general actual en el mercado de NOCK: alcista, alcista 72% | bajista 28%;

Dimensión del indicadorConclusión del modeloProporción/umbralExplicación sencilla
KDJCruz de la muerteK < DEl impulso a corto plazo se está enfriando, la temperatura baja.
StochRSI< 20Zona de sobreventaEl corto plazo cae demasiado rápido, ten en cuenta la oportunidad de rebote.
Grupo MA7 Comprar 0 Neutral 0 Vender≥ 80% CompraTodas las MAs alineadas hacia arriba, a corto plazo significativamente por encima del largo plazo.
MACDCruz de la muerteDIF < DEAEstá surgiendo un impulso bajista.
Grupo EMA7 Comprar 0 Neutral 0 Vender≥ 80% CompraTodas las MAs alineadas hacia arriba, a corto plazo significativamente por encima del largo plazo.
BOLL (20,2)Inferior ≤ Precio ≤ MedioEntre la banda inferior y la banda mediaRelativamente débil, pero no extremo.
RSI (14)Neutral30‑70Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
Punto de pivotePivote ≤ Precio ≤ R1Entre Pivote‑R1Acaba de dejar el pivote central, posición moderadamente alta.

**Estructura del mercado** NOCK_USDT en el gráfico de 4 horas cotiza a 0,02402, situándose un 0,25% por encima del nivel central de 0,02396 y dentro de la zona central del sistema de pivotes. El grupo de medias móviles (MA) y el grupo de medias exponenciales (EMA) registran 7 compras y 0 ventas, mostrando una configuración claramente alcista. El precio se encuentra un 4,33% por debajo de la resistencia superior R1 (0,02506) y a una distancia del 4,30% respecto al soporte inferior S1 (0,02303). **Estado de la dinámica** El MACD presenta una configuración de cruce bajista, con una divergencia entre las líneas rápida y lenta. El RSI permanece en un rango neutral, sin entrar en zonas de sobrecompra ni sobreventa. La estructura de las medias móviles sigue siendo alcista, pero esta configuración contrasta con el cruce bajista del MACD, lo que genera una desalineación entre la dinámica de corto plazo y la tendencia de medio y largo plazo. **Niveles clave** En el lado alcista, la resistencia inmediata R1 se sitúa en 0,02506 (+4,33%), mientras que la resistencia secundaria R2 está en 0,02599 (+8,20%). En el lado bajista, el primer soporte S1 se encuentra en 0,02303 (-4,12%), y el segundo soporte S2 está en 0,02193 (-8,70%).

Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.

¿Qué factores influyen en los precios de Nock?

Los precios de los tokens NOCK están influenciados por varios factores clave:

1. El sentimiento del mercado y las tendencias generales del ecosistema cripto
2. El volumen de operaciones y la liquidez en los intercambios
3. La utilidad del token y su adopción dentro de su ecosistema
4. Los anuncios de alianzas y las actualizaciones de desarrollo
5. Las dinámicas de oferta y demanda
6. Las noticias regulatorias que afectan el espacio DeFi/cripto
7. El compromiso de la comunidad y el impacto en las redes sociales
8. Los patrones de análisis técnico y los movimientos de los grandes inversores (whales)

¿Por qué la gente quiere saber el precio de Nock hoy?

La gente quiere conocer el precio de NOCK hoy por varias razones clave: tomar decisiones comerciales informadas, programar órdenes de compra y venta, gestionar la cartera, realizar un seguimiento del rendimiento de las inversiones y evaluar las tendencias del mercado. Los datos de precios en tiempo real ayudan a los inversores a maximizar sus ganancias y minimizar sus pérdidas.

Predicción de precios para Nock

Predicción del precio de Nock (NOCK) para 2030 (en 4 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de NOCK en 2030 es de € --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de Nock (NOCK) para 2040 (en 14 años)

Para 2040, el precio de Nock podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.

Herramientas MEXC
Para proyecciones de escenarios en tiempo real y un análisis más personalizado, los usuarios pueden utilizar la herramienta de predicción de precios y la información de mercado basada en IA de MEXC.
Aviso legal: Estos escenarios son ilustrativos y educativos; las criptomonedas son volátiles: realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar decisiones.
¿Quieres saber qué precios alcanzará Nock en el periodo de 2026-2027? Visita nuestra página de predicción de precios para conocer los pronósticos del precio de NOCK para el periodo de 2026-2027 haciendo clic en Predicción del precio de Nock.

Cómo comprar e invertir Nock en España

¿Listo para empezar con Nock? Comprar NOCK es rápido y fácil para principiantes en MEXC. Puedes empezar a operar al instante una vez que hayas realizado tu primera compra. Para obtener más información, consulta nuestra guía completa en cómo comprar Nock. A continuación encontrarás un resumen rápido de 5 pasos para ayudarte a comenzar tu viaje de compra de Nock (NOCK).

Paso 1

Regístrate para obtener una cuenta y completa el KYC

Primero, regístrate y completa el proceso de KYC en MEXC. Puedes hacerlo desde el sitio web oficial de MEXC o la app de MEXC usando tu número de teléfono o correo electrónico.
Paso 2

Añade USDT, USDC o USDE a tu billetera

USDT, USDC y USDE facilitan el trading en MEXC. Puedes comprar USDT, USDC y USDE mediante transferencia bancaria, OTC u operaciones P2P.
Paso 3

Ir a la página de trading Spot

En el sitio web de MEXC, haz clic en Spot en la barra superior y busca tus tokens preferidos.
Paso 4

Elige tus tokens

Con más de -- tokens disponibles, puedes comprar fácilmente Bitcoin, Ethereum y tokens en tendencia.
Paso 5

Completa tu compra

Ingresa la cantidad de tokens o el equivalente en tu moneda local. Haz clic en Comprar, y se abonará Nock instantáneamente en tu billetera.
Guía para comprar Nock (NOCK)

¿Qué puedes hacer con Nock?

Poseer Nock te permite abrir más puertas en términos de comprar y holdear. Puedes operar con BTC en cientos de mercados, obtener recompensas pasivas a través de productos flexibles de participación y ahorro, o aprovechar las herramientas de trading profesionales para hacer crecer tus activos. Tanto si eres un principiante o un inversor profesional y experimentado, MEXC facilita la maximización de tu potencial cripto. A continuación se muestran las cuatro formas principales en que puedes aprovechar al máximo tus tokens de Bitcoin

  • Explora el mercado spot de MEXC

    Explora el mercado spot de MEXC

    Opera más de 2,800 tokens con tarifas ultrabajas.

    Trading de futuros

    Trading de futuros

    Opera con un apalancamiento de hasta 500x y una gran liquidez.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Haz staking de tokens y gana increíbles airdrops.

    Premercado MEXC

    Premercado MEXC

    Compra y vende nuevos tokens antes de su listado oficial.

Operar con tarifas extremadamente bajas en MEXC

Comprar Nock (NOCK) en MEXC se traduce en más valor por tu dinero. Como una de las plataformas de criptomonedas con las tarifas más bajas del mercado, MEXC te ayuda a reducir costos desde tu primera operación.

Tarifas de trading spot:
--
Maker
--
Taker
Tarifas de trading de futuros:
--
Maker
--
Taker

Consulta las tarifas de trading competitivas de MEXC

Además, puedes operar al contado una selección de tokens sin ninguna tarifa a través del Festival de 0 Tarifas de MEXC.

Qué es Nock (NOCK)

Nombrado en referencia a Nockchain, el token representa una Capa 1 posicionada como la primera en utilizar ZK-PoW, enfocada en la computación verificable y la dificultad adaptativa, con atención reciente impulsada por su puente hacia Base y su liquidez en Aerodrome.

Nock Recurso

Para conocer Nock más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Libro blanco
Sitio Web Oficial Nock
Explorador de bloques

Categoría :

Base EcosystemBase NativeInfrastructure

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre Nock

Última actualización de la página: 2026-08-12 08:37:56 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para Nock (NOCK)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
02-11 14:20:00Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
02-10 18:39:21Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
02-04 11:04:00Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
02-04 00:48:00Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
02-01 01:12:00Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
01-28 07:44:00Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally

Explorar más sobre Nock

NOCK USDT (trading de futuros)

Abre posiciones long o short de NOCK con apalancamiento. Explora el trading de futuros NOCKUSDT en MEXC y aprovecha los movimientos del mercado.

Opera Nock (NOCK) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Nock en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
NOCK/USDT
€0.01104326
€0.01104326€0.01104326
+7.56%
8.79M (USDT)

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Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.

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