Precio de ETHGAS(GWEI)
El precio actual de ETHGAS (GWEI) hoy es € 0.02307, con una variación del 6.77% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GWEI a EUR es € 0.02307 por GWEI.
ETHGAS actualmente está en el puesto #105 por capitalización de mercado en € 40.37M, con un suministro circulante de 1.75B GWEI. Durante las últimas 24 horas, GWEI cotiza entre € 0.02284 (bajo) y € 0.02757 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0.1859031009429854082, mientras que el mínimo histórico fue € 0.010969667823650727.
En el corto plazo, GWEI experimentó un cambio de +1.00% en la última hora y de +31.52% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 220.83K.
No.105
17.50%
0.01%
ETH
La capitalización de mercado actual de ETHGAS es de € 40.37M, con un volumen de trading en 24 horas de € 220.83K. El suministro circulante de GWEI es de 1.75B, con un suministro total de 10000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 230.70M.
+1.00%
-6.77%
+31.52%
+31.52%
Siga los cambios de precios de ETHGAS para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:
|Período
|Cambio (EUR)
|Cambio (%)
|Hoy
|€ -0.0014357
|-6.77%
|30 Días
|€ -0.03324
|-59.04%
|60 Días
|€ -0.15984
|-87.39%
|90 Días
|€ -0.10767
|-82.36%
Hoy, GWEI registró un cambio de € -0.0014357 (-6.77%), reflejando su última actividad en el mercado.
En los últimos 30 días, el precio cambió € -0.03324 (-59.04%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.
Ampliando la vista a 60 días, GWEI experimentó un cambio de € -0.15984 (-87.39%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.
Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € -0.10767 (-82.36%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.
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Sentimiento general actual en el mercado de GWEI: bajista, alcista 45% | bajista 55%;
|Dimensión del indicador
|Conclusión del modelo
|Proporción/umbral
|Explicación sencilla
|KDJ
|Cruz dorada
|K > D
|El impulso a corto plazo se está calentando, la temperatura sube.
|StochRSI
|< 20
|Zona de sobreventa
|El corto plazo cae demasiado rápido, ten en cuenta la oportunidad de rebote.
|Grupo MA
|1‑2 Comprar
|20‑40% Venta
|La mayoría de las MAs apuntando hacia abajo, alineación bajista.
|MACD
|Cruz de la muerte
|DIF < DEA
|Está surgiendo un impulso bajista.
|Grupo EMA
|1‑2 Comprar
|20‑40% Venta
|La mayoría de las MAs apuntando hacia abajo, alineación bajista.
|BOLL (20,2)
|Inferior ≤ Precio ≤ Medio
|Entre la banda inferior y la banda media
|Relativamente débil, pero no extremo.
|RSI (14)
|Neutral
|30‑70
|Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
|Punto de pivote
|R1 < Precio ≤ R2
|Entre R1‑R2
|Por encima del pivote central, pero no en la zona de precios extremadamente altos.
GWEI_USDT se encuentra operando en el nivel de 0,02515 en el período de 4 horas. El precio está por encima del punto clave R1 situado en 0,02485, dentro del rango alcista formado entre el centro de la banda en 0,02314 y la resistencia R2 en 0,02575. El sistema de medias móviles MA y EMA muestra una configuración alcista, manteniendo intacta la estructura de compra a corto plazo. El precio se ha desviado del área central, encontrándose en un estado de oscilación relativamente elevado. El indicador MACD ha generado una señal de cruce negativo, con las líneas rápida y lenta divergiendo hacia abajo, lo que indica una disminución del impulso alcista a corto plazo. El RSI se mantiene en una zona neutral, sin registrar lecturas extremas de sobrecompra o sobreventa. Los valores de KDJ y StochRSI también han registrado un retroceso simultáneo, pasando de una distribución concentrada a una más dispersa. Las bandas de Bollinger se han estrechado, evidenciando una reducción en la volatilidad y marcando un periodo de calma antes de definir la dirección del mercado. Los niveles de soporte clave cercanos están ubicados en el punto R1, en 0,02485, aproximadamente a un 1,2% del precio actual. Por debajo, el fuerte soporte se sitúa en el centro de la banda, en 0,02314, a unos 8,0% del precio actual. La resistencia inmediata se ubica en el nivel R2, en 0,02575, a cerca de un 2,4% del precio actual. En términos más lejanos, el soporte S1 se encuentra en 0,02224, aproximadamente a un 11,6% del precio actual.
Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.
Para 2040, el precio de ETHGAS podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.
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ETHGas es un protocolo de infraestructura de blockspace que convierte el gas de Ethereum en un activo negociable, lo que permite la producción de bloques en tiempo real, los mercados de futuros en el blockspace y la abstracción de gas.
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|Tiempo (UTC+8)
|Tipo
|Información
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