Precio de ETHGAS hoy

El precio actual de ETHGAS (GWEI) hoy es € 0.02307, con una variación del 6.77% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GWEI a EUR es € 0.02307 por GWEI.

ETHGAS actualmente está en el puesto #105 por capitalización de mercado en € 40.37M, con un suministro circulante de 1.75B GWEI. Durante las últimas 24 horas, GWEI cotiza entre € 0.02284 (bajo) y € 0.02757 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0.1859031009429854082, mientras que el mínimo histórico fue € 0.010969667823650727.

En el corto plazo, GWEI experimentó un cambio de +1.00% en la última hora y de +31.52% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 220.83K.

Información del mercado de ETHGAS (GWEI)

Puesto No.105 Cap de mercado € 40.37M€ 40.37M € 40.37M Volumen (24H) € 220.83K€ 220.83K € 220.83K Cap. de mercado totalmente diluida € 230.70M€ 230.70M € 230.70M Suministro de Circulación 1.75B 1.75B 1.75B Suministro máx. 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Suministro total 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Tasa de circulación 17.50% Cuota de mercado 0.01% Blockchain pública ETH

La capitalización de mercado actual de ETHGAS es de € 40.37M, con un volumen de trading en 24 horas de € 220.83K. El suministro circulante de GWEI es de 1.75B, con un suministro total de 10000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 230.70M.