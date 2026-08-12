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El precio actual de ETHGAS hoy es 0.02307 EUR. La capitalización de mercado de GWEI es 40,372,500 EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de GWEI a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!El precio actual de ETHGAS hoy es 0.02307 EUR. La capitalización de mercado de GWEI es 40,372,500 EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de GWEI a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!

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Precio de ETHGAS(GWEI)

Precio en vivo de 1 GWEI en EUR:

€0.0197714
€0.0197714€0.0197714
-6.77%1D
EUR
Gráfico de precios en vivo de ETHGAS (GWEI)
Última actualización de la página: 2026-08-12 07:06:00 (UTC+8)

Precio de ETHGAS hoy

El precio actual de ETHGAS (GWEI) hoy es € 0.02307, con una variación del 6.77% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GWEI a EUR es € 0.02307 por GWEI.

ETHGAS actualmente está en el puesto #105 por capitalización de mercado en € 40.37M, con un suministro circulante de 1.75B GWEI. Durante las últimas 24 horas, GWEI cotiza entre € 0.02284 (bajo) y € 0.02757 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0.1859031009429854082, mientras que el mínimo histórico fue € 0.010969667823650727.

En el corto plazo, GWEI experimentó un cambio de +1.00% en la última hora y de +31.52% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 220.83K.

Información del mercado de ETHGAS (GWEI)

No.105

€ 40.37M
€ 40.37M€ 40.37M

€ 220.83K
€ 220.83K€ 220.83K

€ 230.70M
€ 230.70M€ 230.70M

1.75B
1.75B 1.75B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

17.50%

0.01%

ETH

La capitalización de mercado actual de ETHGAS es de € 40.37M, con un volumen de trading en 24 horas de € 220.83K. El suministro circulante de GWEI es de 1.75B, con un suministro total de 10000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 230.70M.

Historial de precios de ETHGAS EUR

Rango de precios en 24 horas:
€ 0.02284
€ 0.02284€ 0.02284
24H Mín
€ 0.02757
€ 0.02757€ 0.02757
24H Máx

€ 0.02284
€ 0.02284€ 0.02284

€ 0.02757
€ 0.02757€ 0.02757

€ 0.1859031009429854082
€ 0.1859031009429854082€ 0.1859031009429854082

€ 0.010969667823650727
€ 0.010969667823650727€ 0.010969667823650727

+1.00%

-6.77%

+31.52%

+31.52%

Historial de precios de ETHGAS (GWEI) en EUR

Siga los cambios de precios de ETHGAS para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (EUR)Cambio (%)
Hoy€ -0.0014357-6.77%
30 Días€ -0.03324-59.04%
60 Días€ -0.15984-87.39%
90 Días€ -0.10767-82.36%
Cambio de precio de ETHGAS hoy

Hoy, GWEI registró un cambio de € -0.0014357 (-6.77%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de ETHGAS en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió € -0.03324 (-59.04%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de ETHGAS en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, GWEI experimentó un cambio de € -0.15984 (-87.39%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de ETHGAS en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € -0.10767 (-82.36%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de ETHGAS (GWEI)?

Consulta la página Historial de precios de ETHGAS ahora.

Análisis de ETHGAS

Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de ETHGAS, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.

Tendencia actual del mercado de ETHGAS: ¿alcista o bajista?

Sentimiento general actual en el mercado de GWEI: bajista, alcista 45% | bajista 55%;

Dimensión del indicadorConclusión del modeloProporción/umbralExplicación sencilla
KDJCruz doradaK > DEl impulso a corto plazo se está calentando, la temperatura sube.
StochRSI< 20Zona de sobreventaEl corto plazo cae demasiado rápido, ten en cuenta la oportunidad de rebote.
Grupo MA1‑2 Comprar20‑40% VentaLa mayoría de las MAs apuntando hacia abajo, alineación bajista.
MACDCruz de la muerteDIF < DEAEstá surgiendo un impulso bajista.
Grupo EMA1‑2 Comprar20‑40% VentaLa mayoría de las MAs apuntando hacia abajo, alineación bajista.
BOLL (20,2)Inferior ≤ Precio ≤ MedioEntre la banda inferior y la banda mediaRelativamente débil, pero no extremo.
RSI (14)Neutral30‑70Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
Punto de pivoteR1 < Precio ≤ R2Entre R1‑R2Por encima del pivote central, pero no en la zona de precios extremadamente altos.

GWEI_USDT se encuentra operando en el nivel de 0,02515 en el período de 4 horas. El precio está por encima del punto clave R1 situado en 0,02485, dentro del rango alcista formado entre el centro de la banda en 0,02314 y la resistencia R2 en 0,02575. El sistema de medias móviles MA y EMA muestra una configuración alcista, manteniendo intacta la estructura de compra a corto plazo. El precio se ha desviado del área central, encontrándose en un estado de oscilación relativamente elevado. El indicador MACD ha generado una señal de cruce negativo, con las líneas rápida y lenta divergiendo hacia abajo, lo que indica una disminución del impulso alcista a corto plazo. El RSI se mantiene en una zona neutral, sin registrar lecturas extremas de sobrecompra o sobreventa. Los valores de KDJ y StochRSI también han registrado un retroceso simultáneo, pasando de una distribución concentrada a una más dispersa. Las bandas de Bollinger se han estrechado, evidenciando una reducción en la volatilidad y marcando un periodo de calma antes de definir la dirección del mercado. Los niveles de soporte clave cercanos están ubicados en el punto R1, en 0,02485, aproximadamente a un 1,2% del precio actual. Por debajo, el fuerte soporte se sitúa en el centro de la banda, en 0,02314, a unos 8,0% del precio actual. La resistencia inmediata se ubica en el nivel R2, en 0,02575, a cerca de un 2,4% del precio actual. En términos más lejanos, el soporte S1 se encuentra en 0,02224, aproximadamente a un 11,6% del precio actual.

Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.

¿Qué factores influyen en los precios de ETHGAS?

Varios factores clave influyen en los precios de la gasolina de ETH (medidos en GWEI):

1. Congestión de la red: Un alto volumen de transacciones aumenta la demanda de espacio en los bloques, lo que eleva los precios de la gasolina.
2. Actividad DeFi: Protocolos populares como Uniswap generan picos en el volumen de transacciones.
3. Minting y comercio de NFT: Las grandes ventas causan congestión en la red.
4. Volatilidad del mercado: Los movimientos de precios desencadenan un aumento en la actividad comercial.
5. Hora del día: Las horas pico en las principales regiones afectan la demanda.
6. Límites de tamaño de bloque: La capacidad fija genera escasez durante períodos de alta demanda.

¿Por qué la gente quiere saber el precio de ETHGAS hoy?

La gente quiere conocer los precios de la gasolina de ETH en GWEI hoy, porque esto afecta directamente los costos de transacción en Ethereum. Precios más altos de la gasolina significan transacciones más caras al enviar ETH, intercambiar tokens o utilizar aplicaciones DeFi. Los usuarios revisan las tarifas actuales para programar sus transacciones cuando las comisiones son más bajas, ahorrando dinero en el uso de la red.

Predicción de precios para ETHGAS

Predicción del precio de ETHGAS (GWEI) para 2030 (en 4 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de GWEI en 2030 es de € --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de ETHGAS (GWEI) para 2040 (en 14 años)

Para 2040, el precio de ETHGAS podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.

Herramientas MEXC
Para proyecciones de escenarios en tiempo real y un análisis más personalizado, los usuarios pueden utilizar la herramienta de predicción de precios y la información de mercado basada en IA de MEXC.
Aviso legal: Estos escenarios son ilustrativos y educativos; las criptomonedas son volátiles: realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar decisiones.
¿Quieres saber qué precios alcanzará ETHGAS en el periodo de 2026-2027? Visita nuestra página de predicción de precios para conocer los pronósticos del precio de GWEI para el periodo de 2026-2027 haciendo clic en Predicción del precio de ETHGAS.

Cómo comprar e invertir ETHGAS en España

¿Listo para empezar con ETHGAS? Comprar GWEI es rápido y fácil para principiantes en MEXC. Puedes empezar a operar al instante una vez que hayas realizado tu primera compra. Para obtener más información, consulta nuestra guía completa en cómo comprar ETHGAS. A continuación encontrarás un resumen rápido de 5 pasos para ayudarte a comenzar tu viaje de compra de ETHGAS (GWEI).

Paso 1

Regístrate para obtener una cuenta y completa el KYC

Primero, regístrate y completa el proceso de KYC en MEXC. Puedes hacerlo desde el sitio web oficial de MEXC o la app de MEXC usando tu número de teléfono o correo electrónico.
Paso 2

Añade USDT, USDC o USDE a tu billetera

USDT, USDC y USDE facilitan el trading en MEXC. Puedes comprar USDT, USDC y USDE mediante transferencia bancaria, OTC u operaciones P2P.
Paso 3

Ir a la página de trading Spot

En el sitio web de MEXC, haz clic en Spot en la barra superior y busca tus tokens preferidos.
Paso 4

Elige tus tokens

Con más de -- tokens disponibles, puedes comprar fácilmente Bitcoin, Ethereum y tokens en tendencia.
Paso 5

Completa tu compra

Ingresa la cantidad de tokens o el equivalente en tu moneda local. Haz clic en Comprar, y se abonará ETHGAS instantáneamente en tu billetera.
Guía para comprar ETHGAS (GWEI)

¿Qué puedes hacer con ETHGAS?

Poseer ETHGAS te permite abrir más puertas en términos de comprar y holdear. Puedes operar con BTC en cientos de mercados, obtener recompensas pasivas a través de productos flexibles de participación y ahorro, o aprovechar las herramientas de trading profesionales para hacer crecer tus activos. Tanto si eres un principiante o un inversor profesional y experimentado, MEXC facilita la maximización de tu potencial cripto. A continuación se muestran las cuatro formas principales en que puedes aprovechar al máximo tus tokens de Bitcoin

  • Explora el mercado spot de MEXC

    Explora el mercado spot de MEXC

    Opera más de 2,800 tokens con tarifas ultrabajas.

    Trading de futuros

    Trading de futuros

    Opera con un apalancamiento de hasta 500x y una gran liquidez.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Haz staking de tokens y gana increíbles airdrops.

    Premercado MEXC

    Premercado MEXC

    Compra y vende nuevos tokens antes de su listado oficial.

Operar con tarifas extremadamente bajas en MEXC

Comprar ETHGAS (GWEI) en MEXC se traduce en más valor por tu dinero. Como una de las plataformas de criptomonedas con las tarifas más bajas del mercado, MEXC te ayuda a reducir costos desde tu primera operación.

Tarifas de trading spot:
--
Maker
--
Taker
Tarifas de trading de futuros:
--
Maker
--
Taker

Consulta las tarifas de trading competitivas de MEXC

Además, puedes operar al contado una selección de tokens sin ninguna tarifa a través del Festival de 0 Tarifas de MEXC.

Qué es ETHGAS (GWEI)

ETHGas es un protocolo de infraestructura de blockspace que convierte el gas de Ethereum en un activo negociable, lo que permite la producción de bloques en tiempo real, los mercados de futuros en el blockspace y la abstracción de gas.

ETHGAS Recurso

Para conocer ETHGAS más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Libro blanco
Sitio Web Oficial ETHGAS
Explorador de bloques

Categoría :

Binance Alpha SpotlightBNB Chain EcosystemDerivatives

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre ETHGAS

Última actualización de la página: 2026-08-12 07:06:00 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para ETHGAS (GWEI)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
02-11 14:20:00Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
02-10 18:39:21Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
02-04 11:04:00Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
02-04 00:48:00Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
02-01 01:12:00Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
01-28 07:44:00Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally

Explorar más sobre ETHGAS

GWEI USDT (trading de futuros)

Abre posiciones long o short de GWEI con apalancamiento. Explora el trading de futuros GWEIUSDT en MEXC y aprovecha los movimientos del mercado.

Opera ETHGAS (GWEI) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de ETHGAS en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
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Volumen en 24 h
GWEI/USDT
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€0.0199262€0.0199262
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-28.54%

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TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

€0.0054352
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+40.44%

Aether Network

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€0.010234
€0.010234€0.010234

+13.33%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

€2.51722
€2.51722€2.51722

+20.95%

Myros

Myros

MY

€0.009632
€0.009632€0.009632

+9.80%

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Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.

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