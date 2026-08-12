Precio de EXOD hoy

El precio actual de EXOD (EXOD) hoy es $ 4.93, con una variación del 4.01% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de EXOD a USD es $ 4.93 por EXOD.

EXOD actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 51,500,465, con un suministro circulante de 10.45M EXOD. Durante las últimas 24 horas, EXOD cotiza entre $ 4.93 (bajo) y $ 5.14 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 13.09, mientras que el mínimo histórico fue $ 4.93.

En el corto plazo, EXOD experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de -2.51% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 0.00.

Información del mercado de EXOD (EXOD)

Cap de mercado $ 51.50M$ 51.50M $ 51.50M Volumen (24H) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Cap. de mercado totalmente diluida $ 51.50M$ 51.50M $ 51.50M Suministro de Circulación 10.45M 10.45M 10.45M Suministro total 10,446,000.0 10,446,000.0 10,446,000.0

La capitalización de mercado actual de EXOD es de $ 51.50M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 0.00. El suministro circulante de EXOD es de 10.45M, con un suministro total de 10446000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 51.50M.