Precio de Espresso hoy

El precio actual de Espresso (ESP) hoy es € 0.07108, con una variación del 1.41% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ESP a EUR es € 0.07108 por ESP.

Espresso actualmente está en el puesto #512 por capitalización de mercado en € 37.00M, con un suministro circulante de 520.55M ESP. Durante las últimas 24 horas, ESP cotiza entre € 0.06923 (bajo) y € 0.07364 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0.1879857344439753488, mientras que el mínimo histórico fue € 0.044885595366239045.

En el corto plazo, ESP experimentó un cambio de -0.22% en la última hora y de +14.35% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 82.97K.

Información del mercado de Espresso (ESP)

Puesto No.512 Cap de mercado € 37.00M€ 37.00M € 37.00M Volumen (24H) € 82.97K€ 82.97K € 82.97K Cap. de mercado totalmente diluida € 255.18M€ 255.18M € 255.18M Suministro de Circulación 520.55M 520.55M 520.55M Suministro máx. 3,590,000,000 3,590,000,000 3,590,000,000 Suministro total 3,590,000,000 3,590,000,000 3,590,000,000 Tasa de circulación 14.50% Blockchain pública ETH

La capitalización de mercado actual de Espresso es de € 37.00M, con un volumen de trading en 24 horas de € 82.97K. El suministro circulante de ESP es de 520.55M, con un suministro total de 3590000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 255.18M.