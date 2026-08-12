Precio de Espresso(ESP)
El precio actual de Espresso (ESP) hoy es € 0.07108, con una variación del 1.41% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ESP a EUR es € 0.07108 por ESP.
Espresso actualmente está en el puesto #512 por capitalización de mercado en € 37.00M, con un suministro circulante de 520.55M ESP. Durante las últimas 24 horas, ESP cotiza entre € 0.06923 (bajo) y € 0.07364 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0.1879857344439753488, mientras que el mínimo histórico fue € 0.044885595366239045.
En el corto plazo, ESP experimentó un cambio de -0.22% en la última hora y de +14.35% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 82.97K.
No.512
14.50%
ETH
La capitalización de mercado actual de Espresso es de € 37.00M, con un volumen de trading en 24 horas de € 82.97K. El suministro circulante de ESP es de 520.55M, con un suministro total de 3590000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 255.18M.
-0.22%
+1.41%
+14.35%
+14.35%
Siga los cambios de precios de Espresso para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:
|Período
|Cambio (EUR)
|Cambio (%)
|Hoy
|€ +0.0008499
|+1.41%
|30 Días
|€ +0.00682
|+10.61%
|60 Días
|€ -0.00152
|-2.10%
|90 Días
|€ -0.00018
|-0.26%
Hoy, ESP registró un cambio de € +0.0008499 (+1.41%), reflejando su última actividad en el mercado.
En los últimos 30 días, el precio cambió € +0.00682 (+10.61%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.
Ampliando la vista a 60 días, ESP experimentó un cambio de € -0.00152 (-2.10%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.
Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € -0.00018 (-0.26%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.
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Sentimiento general actual en el mercado de ESP: alcista, alcista 55% | bajista 45%;
|Dimensión del indicador
|Conclusión del modelo
|Proporción/umbral
|Explicación sencilla
|KDJ
|Cruz dorada
|K > D
|El impulso a corto plazo se está calentando, la temperatura sube.
|StochRSI
|> 80
|Zona de sobrecompra
|El corto plazo sube demasiado rápido, ten en cuenta el riesgo de retroceso.
|Grupo MA
|0 Comprar
|0‑20% Venta
|Todas las MAs alineadas hacia abajo, a corto plazo significativamente por debajo del largo plazo.
|Grupo EMA
|0 Comprar
|0‑20% Venta
|Todas las MAs alineadas hacia abajo, a corto plazo significativamente por debajo del largo plazo.
|MACD
|Cruz dorada
|DIF > DEA
|Está surgiendo un impulso alcista.
|BOLL (20,2)
|Precio > Banda superior
|Tocando o rompiendo la banda superior
|Entrando en la zona de "caro", volatilidad en aumento.
|RSI (14)
|Neutral
|30‑70
|Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
|Punto de pivote
|R1 < Precio ≤ R2
|Entre R1‑R2
|Por encima del pivote central, pero no en la zona de precios extremadamente altos.
ESP_USDT se encuentra en el período de 4 horas por encima del centro de gravedad a 0,07306. El precio actual, 0,07797, está situado entre la resistencia R1 en 0,07533 y la resistencia R2 en 0,07905. La cotización ha superado la banda superior del sistema de pivotes a corto plazo, lo que refuerza la posición dominante de los compradores. El soporte S1 en 0,06934 forma junto con el centro de gravedad un importante rango defensivo inferior, mientras que el nivel actual se sitúa en la mitad superior de este rango, experimentando una fase de oscilación. El indicador MACD muestra una señal de cruce alcista; las líneas rápida y lenta divergen en la misma dirección, evidenciando una liberación concentrada del impulso comprador. Tanto el grupo de medias móviles (MA) como el grupo de medias exponenciales (EMA) registran señales neutrales de compra, sin que se haya consolidado aún una configuración claramente alcista. El índice RSI permanece en una zona neutral, mientras que los valores de KDJ y StochRSI no muestran desviaciones extremas de sobrecompra o sobreventa. La volatilidad se mantiene estable, con bandas de Bollinger abiertas de manera suave, sin indicios de aceleración brusca ni debilitamiento significativo del impulso a corto plazo. La principal resistencia cercana se ubica en el nivel R2 de 0,07905, aproximadamente a un 1,38% del precio actual, convirtiéndose así en el objetivo inmediato de prueba. Por debajo, el primer soporte proviene del nivel transformado R1 en 0,07533, situado a unos 3,39% del precio actual. A mayor distancia, el soporte de referencia se encuentra en el centro de gravedad a 0,07306, a unos 6,30% del precio actual. Finalmente, el nivel S2 en 0,06707 actúa como punto de referencia para correcciones más profundas, ubicándose a aproximadamente un 14,00% del precio actual.
Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.
Para 2040, el precio de Espresso podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.
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|Tiempo (UTC+8)
|Tipo
|Información
|02-11 14:20:00
|Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
|02-04 11:04:00
|Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
|02-04 00:48:00
|Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
|02-01 01:12:00
|Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
|01-28 07:44:00
|Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally
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Criptomonedas de moda que están acaparando la atención del mercado
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