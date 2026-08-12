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El precio actual de Espresso hoy es 0.07108 EUR. La capitalización de mercado de ESP es 37,000,694 EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de ESP a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!El precio actual de Espresso hoy es 0.07108 EUR. La capitalización de mercado de ESP es 37,000,694 EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de ESP a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!

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Precio de Espresso(ESP)

Precio en vivo de 1 ESP en EUR:

€0.0611288
€0.0611288€0.0611288
+1.41%1D
EUR
Gráfico de precios en vivo de Espresso (ESP)
Última actualización de la página: 2026-08-12 06:25:18 (UTC+8)

Precio de Espresso hoy

El precio actual de Espresso (ESP) hoy es € 0.07108, con una variación del 1.41% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ESP a EUR es € 0.07108 por ESP.

Espresso actualmente está en el puesto #512 por capitalización de mercado en € 37.00M, con un suministro circulante de 520.55M ESP. Durante las últimas 24 horas, ESP cotiza entre € 0.06923 (bajo) y € 0.07364 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0.1879857344439753488, mientras que el mínimo histórico fue € 0.044885595366239045.

En el corto plazo, ESP experimentó un cambio de -0.22% en la última hora y de +14.35% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 82.97K.

Información del mercado de Espresso (ESP)

No.512

€ 37.00M
€ 37.00M€ 37.00M

€ 82.97K
€ 82.97K€ 82.97K

€ 255.18M
€ 255.18M€ 255.18M

520.55M
520.55M 520.55M

3,590,000,000
3,590,000,000 3,590,000,000

3,590,000,000
3,590,000,000 3,590,000,000

14.50%

ETH

La capitalización de mercado actual de Espresso es de € 37.00M, con un volumen de trading en 24 horas de € 82.97K. El suministro circulante de ESP es de 520.55M, con un suministro total de 3590000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 255.18M.

Historial de precios de Espresso EUR

Rango de precios en 24 horas:
€ 0.06923
€ 0.06923€ 0.06923
24H Mín
€ 0.07364
€ 0.07364€ 0.07364
24H Máx

€ 0.06923
€ 0.06923€ 0.06923

€ 0.07364
€ 0.07364€ 0.07364

€ 0.1879857344439753488
€ 0.1879857344439753488€ 0.1879857344439753488

€ 0.044885595366239045
€ 0.044885595366239045€ 0.044885595366239045

-0.22%

+1.41%

+14.35%

+14.35%

Historial de precios de Espresso (ESP) en EUR

Siga los cambios de precios de Espresso para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (EUR)Cambio (%)
Hoy€ +0.0008499+1.41%
30 Días€ +0.00682+10.61%
60 Días€ -0.00152-2.10%
90 Días€ -0.00018-0.26%
Cambio de precio de Espresso hoy

Hoy, ESP registró un cambio de € +0.0008499 (+1.41%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de Espresso en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió € +0.00682 (+10.61%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de Espresso en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, ESP experimentó un cambio de € -0.00152 (-2.10%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de Espresso en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € -0.00018 (-0.26%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de Espresso (ESP)?

Consulta la página Historial de precios de Espresso ahora.

Análisis de Espresso

Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de Espresso, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.

Tendencia actual del mercado de Espresso: ¿alcista o bajista?

Sentimiento general actual en el mercado de ESP: alcista, alcista 55% | bajista 45%;

Dimensión del indicadorConclusión del modeloProporción/umbralExplicación sencilla
KDJCruz doradaK > DEl impulso a corto plazo se está calentando, la temperatura sube.
StochRSI> 80Zona de sobrecompraEl corto plazo sube demasiado rápido, ten en cuenta el riesgo de retroceso.
Grupo MA0 Comprar0‑20% VentaTodas las MAs alineadas hacia abajo, a corto plazo significativamente por debajo del largo plazo.
Grupo EMA0 Comprar0‑20% VentaTodas las MAs alineadas hacia abajo, a corto plazo significativamente por debajo del largo plazo.
MACDCruz doradaDIF > DEAEstá surgiendo un impulso alcista.
BOLL (20,2)Precio > Banda superiorTocando o rompiendo la banda superiorEntrando en la zona de "caro", volatilidad en aumento.
RSI (14)Neutral30‑70Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
Punto de pivoteR1 < Precio ≤ R2Entre R1‑R2Por encima del pivote central, pero no en la zona de precios extremadamente altos.

ESP_USDT se encuentra en el período de 4 horas por encima del centro de gravedad a 0,07306. El precio actual, 0,07797, está situado entre la resistencia R1 en 0,07533 y la resistencia R2 en 0,07905. La cotización ha superado la banda superior del sistema de pivotes a corto plazo, lo que refuerza la posición dominante de los compradores. El soporte S1 en 0,06934 forma junto con el centro de gravedad un importante rango defensivo inferior, mientras que el nivel actual se sitúa en la mitad superior de este rango, experimentando una fase de oscilación. El indicador MACD muestra una señal de cruce alcista; las líneas rápida y lenta divergen en la misma dirección, evidenciando una liberación concentrada del impulso comprador. Tanto el grupo de medias móviles (MA) como el grupo de medias exponenciales (EMA) registran señales neutrales de compra, sin que se haya consolidado aún una configuración claramente alcista. El índice RSI permanece en una zona neutral, mientras que los valores de KDJ y StochRSI no muestran desviaciones extremas de sobrecompra o sobreventa. La volatilidad se mantiene estable, con bandas de Bollinger abiertas de manera suave, sin indicios de aceleración brusca ni debilitamiento significativo del impulso a corto plazo. La principal resistencia cercana se ubica en el nivel R2 de 0,07905, aproximadamente a un 1,38% del precio actual, convirtiéndose así en el objetivo inmediato de prueba. Por debajo, el primer soporte proviene del nivel transformado R1 en 0,07533, situado a unos 3,39% del precio actual. A mayor distancia, el soporte de referencia se encuentra en el centro de gravedad a 0,07306, a unos 6,30% del precio actual. Finalmente, el nivel S2 en 0,06707 actúa como punto de referencia para correcciones más profundas, ubicándose a aproximadamente un 14,00% del precio actual.

Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.

Predicción de precios para Espresso

Predicción del precio de Espresso (ESP) para 2030 (en 4 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de ESP en 2030 es de € --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de Espresso (ESP) para 2040 (en 14 años)

Para 2040, el precio de Espresso podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.

Herramientas MEXC
Para proyecciones de escenarios en tiempo real y un análisis más personalizado, los usuarios pueden utilizar la herramienta de predicción de precios y la información de mercado basada en IA de MEXC.
Aviso legal: Estos escenarios son ilustrativos y educativos; las criptomonedas son volátiles: realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar decisiones.
¿Quieres saber qué precios alcanzará Espresso en el periodo de 2026-2027? Visita nuestra página de predicción de precios para conocer los pronósticos del precio de ESP para el periodo de 2026-2027 haciendo clic en Predicción del precio de Espresso.

Cómo comprar e invertir Espresso en España

¿Listo para empezar con Espresso? Comprar ESP es rápido y fácil para principiantes en MEXC. Puedes empezar a operar al instante una vez que hayas realizado tu primera compra. Para obtener más información, consulta nuestra guía completa en cómo comprar Espresso. A continuación encontrarás un resumen rápido de 5 pasos para ayudarte a comenzar tu viaje de compra de Espresso (ESP).

Paso 1

Regístrate para obtener una cuenta y completa el KYC

Primero, regístrate y completa el proceso de KYC en MEXC. Puedes hacerlo desde el sitio web oficial de MEXC o la app de MEXC usando tu número de teléfono o correo electrónico.
Paso 2

Añade USDT, USDC o USDE a tu billetera

USDT, USDC y USDE facilitan el trading en MEXC. Puedes comprar USDT, USDC y USDE mediante transferencia bancaria, OTC u operaciones P2P.
Paso 3

Ir a la página de trading Spot

En el sitio web de MEXC, haz clic en Spot en la barra superior y busca tus tokens preferidos.
Paso 4

Elige tus tokens

Con más de -- tokens disponibles, puedes comprar fácilmente Bitcoin, Ethereum y tokens en tendencia.
Paso 5

Completa tu compra

Ingresa la cantidad de tokens o el equivalente en tu moneda local. Haz clic en Comprar, y se abonará Espresso instantáneamente en tu billetera.
Guía para comprar Espresso (ESP)

¿Qué puedes hacer con Espresso?

Poseer Espresso te permite abrir más puertas en términos de comprar y holdear. Puedes operar con BTC en cientos de mercados, obtener recompensas pasivas a través de productos flexibles de participación y ahorro, o aprovechar las herramientas de trading profesionales para hacer crecer tus activos. Tanto si eres un principiante o un inversor profesional y experimentado, MEXC facilita la maximización de tu potencial cripto. A continuación se muestran las cuatro formas principales en que puedes aprovechar al máximo tus tokens de Bitcoin

  • Explora el mercado spot de MEXC

    Explora el mercado spot de MEXC

    Opera más de 2,800 tokens con tarifas ultrabajas.

    Trading de futuros

    Trading de futuros

    Opera con un apalancamiento de hasta 500x y una gran liquidez.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Haz staking de tokens y gana increíbles airdrops.

    Premercado MEXC

    Premercado MEXC

    Compra y vende nuevos tokens antes de su listado oficial.

Operar con tarifas extremadamente bajas en MEXC

Comprar Espresso (ESP) en MEXC se traduce en más valor por tu dinero. Como una de las plataformas de criptomonedas con las tarifas más bajas del mercado, MEXC te ayuda a reducir costos desde tu primera operación.

Tarifas de trading spot:
--
Maker
--
Taker
Tarifas de trading de futuros:
--
Maker
--
Taker

Consulta las tarifas de trading competitivas de MEXC

Además, puedes operar al contado una selección de tokens sin ninguna tarifa a través del Festival de 0 Tarifas de MEXC.

Qué es Espresso (ESP)

Espresso es una capa base de alto rendimiento para rollups, que hace que las transacciones en L2 sean seguras, rápidas y sin interrupciones para los usuarios. Espresso es confiado por equipos líderes, incluyendo Offchain Labs (Arbitrum), Polygon, ApeChain, Cartesi, RARI Chain y Celo.

Espresso Recurso

Para conocer Espresso más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Libro blanco
Sitio Web Oficial Espresso
Explorador de bloques

Categoría :

Arbitrum EcosystemBinance Wallet IDOCapital Launchpad (Kaito)

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre Espresso

Última actualización de la página: 2026-08-12 06:25:18 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para Espresso (ESP)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
02-11 14:20:00Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
02-10 18:39:21Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
02-04 11:04:00Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
02-04 00:48:00Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
02-01 01:12:00Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
01-28 07:44:00Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally

Explorar más sobre Espresso

ESP USDT (trading de futuros)

Abre posiciones long o short de ESP con apalancamiento. Explora el trading de futuros ESPUSDT en MEXC y aprovecha los movimientos del mercado.

Opera Espresso (ESP) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Espresso en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
ESP/USDT
€0.0611632
€0.0611632€0.0611632
+1.48%
1.18M (USDT)

Más criptomonedas para explorar

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AI Router Protocol

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AIR

€0.00000
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up

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UPROBINHOOD

€0.253098
€0.253098€0.253098

+194.30%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

€0.3348238
€0.3348238€0.3348238

-8.64%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

€0.012599
€0.012599€0.012599

-20.59%

AurumX

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€0.1068636
€0.1068636€0.1068636

-28.90%

Top al alza

Las principales subidas de criptomonedas de hoy

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

€0.0004128
€0.0004128€0.0004128

+81.13%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

€0.0055298
€0.0055298€0.0055298

+42.88%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

€2.46261
€2.46261€2.46261

+18.32%

Myros

Myros

MY

€0.009718
€0.009718€0.009718

+10.78%

Aether Network

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AET

€0.011094
€0.011094€0.011094

+22.85%

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Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.

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