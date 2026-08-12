Precio de Cysic(CYS)
El precio actual de Cysic (CYS) hoy es € 1.1733, con una variación del 19.09% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CYS a EUR es € 1.1733 por CYS.
Cysic actualmente está en el puesto #286 por capitalización de mercado en € 188.67M, con un suministro circulante de 160.80M CYS. Durante las últimas 24 horas, CYS cotiza entre € 1.1511 (bajo) y € 1.77 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0.65503851757051496, mientras que el mínimo histórico fue € 0.107540951789584649.
En el corto plazo, CYS experimentó un cambio de +0.83% en la última hora y de +122.59% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 6.91M.
No.286
16.08%
BSC
La capitalización de mercado actual de Cysic es de € 188.67M, con un volumen de trading en 24 horas de € 6.91M. El suministro circulante de CYS es de 160.80M, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 1.17B.
+0.83%
-19.09%
+122.59%
+122.59%
Siga los cambios de precios de Cysic para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:
|Período
|Cambio (EUR)
|Cambio (%)
|Hoy
|€ -0.238966
|-19.09%
|30 Días
|€ +0.876
|+294.65%
|60 Días
|€ +0.7166
|+156.90%
|90 Días
|€ +0.7322
|+165.99%
Hoy, CYS registró un cambio de € -0.238966 (-19.09%), reflejando su última actividad en el mercado.
En los últimos 30 días, el precio cambió € +0.876 (+294.65%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.
Ampliando la vista a 60 días, CYS experimentó un cambio de € +0.7166 (+156.90%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.
Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € +0.7322 (+165.99%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.
¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de Cysic (CYS)?
Consulta la página Historial de precios de Cysic ahora.
Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de Cysic, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.
Sentimiento general actual en el mercado de CYS: alcista, alcista 55% | bajista 45%;
|Dimensión del indicador
|Conclusión del modelo
|Proporción/umbral
|Explicación sencilla
|KDJ
|Cruz dorada
|K > D
|El impulso a corto plazo se está calentando, la temperatura sube.
|StochRSI
|20‑80
|Zona neutral
|Ritmo normal, sin señales extremas.
|Grupo MA
|0 Comprar
|0‑20% Venta
|Todas las MAs alineadas hacia abajo, a corto plazo significativamente por debajo del largo plazo.
|Grupo EMA
|0 Comprar
|0‑20% Venta
|Todas las MAs alineadas hacia abajo, a corto plazo significativamente por debajo del largo plazo.
|MACD
|Cruz dorada
|DIF > DEA
|Está surgiendo un impulso alcista.
|BOLL (20,2)
|Precio > Banda superior
|Tocando o rompiendo la banda superior
|Entrando en la zona de "caro", volatilidad en aumento.
|RSI (14)
|Neutral
|30‑70
|Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
|Punto de pivote
|R1 < Precio ≤ R2
|Entre R1‑R2
|Por encima del pivote central, pero no en la zona de precios extremadamente altos.
CYS_USDT se encuentra operando en el período de 4 horas a un nivel de 1.3225. El precio ha superado el punto clave R1 situado en 1.2916, posicionándose por encima del rango central ubicado en 1.2142. Actualmente, la estructura está entre los niveles R1 y R2, con los compradores asumiendo una posición dominante a corto plazo. Los indicadores muestran una divergencia alcista consistente, mientras que el precio ha logrado salir del rango de oscilación bajista. Se ha consolidado una formación de consolidación en niveles altos, con el centro de gravedad del mercado desplazándose gradualmente hacia arriba. El MACD ha generado una cruz alcista, con las líneas rápida y lenta divergiendo por encima del eje cero. La serie de medias móviles mantiene una configuración alcista, y la EMA actúa como soporte desde abajo. El RSI se encuentra en una zona neutral, sin alcanzar valores extremos de sobrecompra. Los valores de KDJ y StochRSI también están subiendo de manera sincronizada, lo que indica una liberación concentrada de impulso a corto plazo. Las bandas de Bollinger se han abierto, ampliando significativamente la volatilidad. Ambos lados (compradores y vendedores) están intercambiando posiciones alrededor del nivel actual, y el volumen acompaña el movimiento de ruptura del precio. La distribución del impulso es uniforme, sin señales claras de divergencia. La resistencia cercana se sitúa en el nivel R2, en 1.3471, aproximadamente a un 1.8% del precio actual. El primer soporte inferior se encuentra en el punto clave R1, en 1.2916, a unos 2.3% del precio actual. A largo plazo, el nivel central en 1.2142 representa un umbral clave para un posible cambio de tendencia. Por último, el nivel S1 en 1.1587 constituye una línea defensiva profunda. Los traders deberán observar cuidadosamente cómo reacciona el precio cerca del nivel R2.
Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.
Para 2040, el precio de Cysic podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.
¿Listo para empezar con Cysic? Comprar CYS es rápido y fácil para principiantes en MEXC. Puedes empezar a operar al instante una vez que hayas realizado tu primera compra. Para obtener más información, consulta nuestra guía completa en cómo comprar Cysic. A continuación encontrarás un resumen rápido de 5 pasos para ayudarte a comenzar tu viaje de compra de Cysic (CYS).
Poseer Cysic te permite abrir más puertas en términos de comprar y holdear. Puedes operar con BTC en cientos de mercados, obtener recompensas pasivas a través de productos flexibles de participación y ahorro, o aprovechar las herramientas de trading profesionales para hacer crecer tus activos. Tanto si eres un principiante o un inversor profesional y experimentado, MEXC facilita la maximización de tu potencial cripto. A continuación se muestran las cuatro formas principales en que puedes aprovechar al máximo tus tokens de Bitcoin
Comprar Cysic (CYS) en MEXC se traduce en más valor por tu dinero. Como una de las plataformas de criptomonedas con las tarifas más bajas del mercado, MEXC te ayuda a reducir costos desde tu primera operación.
Consulta las tarifas de trading competitivas de MEXC
Además, puedes operar al contado una selección de tokens sin ninguna tarifa a través del Festival de 0 Tarifas de MEXC.
Cysic está construyendo la infraestructura de ComputeFi que convierte los recursos de cómputo en activos verificables y tokenizados on-chain. Al unificar la aceleración por hardware, los sistemas de pruebas ZK y los mercados de cómputo verificable tokenizado, Cysic transforma la capacidad de cómputo global en un recurso abierto al que cualquiera puede contribuir y sobre el cual puede construir.
Para conocer Cysic más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:
|Tiempo (UTC+8)
|Tipo
|Información
|02-11 14:20:00
|Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
|02-04 11:04:00
|Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
|02-04 00:48:00
|Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
|02-01 01:12:00
|Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
|01-28 07:44:00
|Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally
Abre posiciones long o short de CYS con apalancamiento. Explora el trading de futuros CYSUSDT en MEXC y aprovecha los movimientos del mercado.
Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Cysic en vivo y opera en directo.
Principales criptomonedas con datos de mercado disponibles en MEXC
Criptomonedas de moda que están acaparando la atención del mercado
Criptomonedas recientemente listadas y disponibles para operar
Las principales subidas de criptomonedas de hoy
Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.