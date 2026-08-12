Precio de Cysic hoy

El precio actual de Cysic (CYS) hoy es € 1.1733, con una variación del 19.09% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CYS a EUR es € 1.1733 por CYS.

Cysic actualmente está en el puesto #286 por capitalización de mercado en € 188.67M, con un suministro circulante de 160.80M CYS. Durante las últimas 24 horas, CYS cotiza entre € 1.1511 (bajo) y € 1.77 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0.65503851757051496, mientras que el mínimo histórico fue € 0.107540951789584649.

En el corto plazo, CYS experimentó un cambio de +0.83% en la última hora y de +122.59% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 6.91M.

Información del mercado de Cysic (CYS)

Puesto No.286 Cap de mercado € 188.67M€ 188.67M € 188.67M Volumen (24H) € 6.91M€ 6.91M € 6.91M Cap. de mercado totalmente diluida € 1.17B€ 1.17B € 1.17B Suministro de Circulación 160.80M 160.80M 160.80M Suministro máx. 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tasa de circulación 16.08% Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de Cysic es de € 188.67M, con un volumen de trading en 24 horas de € 6.91M. El suministro circulante de CYS es de 160.80M, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 1.17B.