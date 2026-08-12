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El precio actual de Cysic hoy es 1.1733 EUR. La capitalización de mercado de CYS es 188,666,640 EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de CYS a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!El precio actual de Cysic hoy es 1.1733 EUR. La capitalización de mercado de CYS es 188,666,640 EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de CYS a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!

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Precio de Cysic(CYS)

Precio en vivo de 1 CYS en EUR:

€1.012822
€1.012822€1.012822
-19.09%1D
EUR
Gráfico de precios en vivo de Cysic (CYS)
Última actualización de la página: 2026-08-12 05:59:14 (UTC+8)

Precio de Cysic hoy

El precio actual de Cysic (CYS) hoy es € 1.1733, con una variación del 19.09% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CYS a EUR es € 1.1733 por CYS.

Cysic actualmente está en el puesto #286 por capitalización de mercado en € 188.67M, con un suministro circulante de 160.80M CYS. Durante las últimas 24 horas, CYS cotiza entre € 1.1511 (bajo) y € 1.77 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0.65503851757051496, mientras que el mínimo histórico fue € 0.107540951789584649.

En el corto plazo, CYS experimentó un cambio de +0.83% en la última hora y de +122.59% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 6.91M.

Información del mercado de Cysic (CYS)

No.286

€ 188.67M
€ 188.67M€ 188.67M

€ 6.91M
€ 6.91M€ 6.91M

€ 1.17B
€ 1.17B€ 1.17B

160.80M
160.80M 160.80M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

16.08%

BSC

La capitalización de mercado actual de Cysic es de € 188.67M, con un volumen de trading en 24 horas de € 6.91M. El suministro circulante de CYS es de 160.80M, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 1.17B.

Historial de precios de Cysic EUR

Rango de precios en 24 horas:
€ 1.1511
€ 1.1511€ 1.1511
24H Mín
€ 1.77
€ 1.77€ 1.77
24H Máx

€ 1.1511
€ 1.1511€ 1.1511

€ 1.77
€ 1.77€ 1.77

€ 0.65503851757051496
€ 0.65503851757051496€ 0.65503851757051496

€ 0.107540951789584649
€ 0.107540951789584649€ 0.107540951789584649

+0.83%

-19.09%

+122.59%

+122.59%

Historial de precios de Cysic (CYS) en EUR

Siga los cambios de precios de Cysic para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (EUR)Cambio (%)
Hoy€ -0.238966-19.09%
30 Días€ +0.876+294.65%
60 Días€ +0.7166+156.90%
90 Días€ +0.7322+165.99%
Cambio de precio de Cysic hoy

Hoy, CYS registró un cambio de € -0.238966 (-19.09%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de Cysic en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió € +0.876 (+294.65%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de Cysic en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, CYS experimentó un cambio de € +0.7166 (+156.90%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de Cysic en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € +0.7322 (+165.99%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de Cysic (CYS)?

Consulta la página Historial de precios de Cysic ahora.

Análisis de Cysic

Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de Cysic, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.

Tendencia actual del mercado de Cysic: ¿alcista o bajista?

Sentimiento general actual en el mercado de CYS: alcista, alcista 55% | bajista 45%;

Dimensión del indicadorConclusión del modeloProporción/umbralExplicación sencilla
KDJCruz doradaK > DEl impulso a corto plazo se está calentando, la temperatura sube.
StochRSI20‑80Zona neutralRitmo normal, sin señales extremas.
Grupo MA0 Comprar0‑20% VentaTodas las MAs alineadas hacia abajo, a corto plazo significativamente por debajo del largo plazo.
Grupo EMA0 Comprar0‑20% VentaTodas las MAs alineadas hacia abajo, a corto plazo significativamente por debajo del largo plazo.
MACDCruz doradaDIF > DEAEstá surgiendo un impulso alcista.
BOLL (20,2)Precio > Banda superiorTocando o rompiendo la banda superiorEntrando en la zona de "caro", volatilidad en aumento.
RSI (14)Neutral30‑70Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
Punto de pivoteR1 < Precio ≤ R2Entre R1‑R2Por encima del pivote central, pero no en la zona de precios extremadamente altos.

CYS_USDT se encuentra operando en el período de 4 horas a un nivel de 1.3225. El precio ha superado el punto clave R1 situado en 1.2916, posicionándose por encima del rango central ubicado en 1.2142. Actualmente, la estructura está entre los niveles R1 y R2, con los compradores asumiendo una posición dominante a corto plazo. Los indicadores muestran una divergencia alcista consistente, mientras que el precio ha logrado salir del rango de oscilación bajista. Se ha consolidado una formación de consolidación en niveles altos, con el centro de gravedad del mercado desplazándose gradualmente hacia arriba. El MACD ha generado una cruz alcista, con las líneas rápida y lenta divergiendo por encima del eje cero. La serie de medias móviles mantiene una configuración alcista, y la EMA actúa como soporte desde abajo. El RSI se encuentra en una zona neutral, sin alcanzar valores extremos de sobrecompra. Los valores de KDJ y StochRSI también están subiendo de manera sincronizada, lo que indica una liberación concentrada de impulso a corto plazo. Las bandas de Bollinger se han abierto, ampliando significativamente la volatilidad. Ambos lados (compradores y vendedores) están intercambiando posiciones alrededor del nivel actual, y el volumen acompaña el movimiento de ruptura del precio. La distribución del impulso es uniforme, sin señales claras de divergencia. La resistencia cercana se sitúa en el nivel R2, en 1.3471, aproximadamente a un 1.8% del precio actual. El primer soporte inferior se encuentra en el punto clave R1, en 1.2916, a unos 2.3% del precio actual. A largo plazo, el nivel central en 1.2142 representa un umbral clave para un posible cambio de tendencia. Por último, el nivel S1 en 1.1587 constituye una línea defensiva profunda. Los traders deberán observar cuidadosamente cómo reacciona el precio cerca del nivel R2.

Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.

¿Qué factores influyen en los precios de Cysic?

Los precios de Cysic (CYS) están influenciados por varios factores clave:

1. El sentimiento del mercado y la confianza de los inversores en el proyecto.
2. El volumen de operaciones y la liquidez en los intercambios.
3. Las tendencias generales del mercado de criptomonedas y la correlación con Bitcoin.
4. Los avances tecnológicos y el progreso en la hoja de ruta.
5. Los anuncios de alianzas y el crecimiento del ecosistema.
6. La dinámica de la oferta de tokens y la tokenomics.
7. Las noticias regulatorias que afectan a los mercados de criptomonedas.
8. El compromiso de la comunidad y el impacto del buzz en las redes sociales.

¿Por qué la gente quiere saber el precio de Cysic hoy?

La gente quiere conocer el precio de Cysic (CYS) hoy por varias razones clave: tomar decisiones de trading informadas, realizar un seguimiento del rendimiento de la cartera, determinar los momentos óptimos para entrar o salir del mercado, evaluar las ganancias y pérdidas de inversión y mantenerse al tanto de la volatilidad del mercado para gestionar el riesgo de manera eficaz.

Predicción de precios para Cysic

Predicción del precio de Cysic (CYS) para 2030 (en 4 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de CYS en 2030 es de € --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de Cysic (CYS) para 2040 (en 14 años)

Para 2040, el precio de Cysic podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.

Herramientas MEXC
Para proyecciones de escenarios en tiempo real y un análisis más personalizado, los usuarios pueden utilizar la herramienta de predicción de precios y la información de mercado basada en IA de MEXC.
Aviso legal: Estos escenarios son ilustrativos y educativos; las criptomonedas son volátiles: realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar decisiones.
¿Quieres saber qué precios alcanzará Cysic en el periodo de 2026-2027? Visita nuestra página de predicción de precios para conocer los pronósticos del precio de CYS para el periodo de 2026-2027 haciendo clic en Predicción del precio de Cysic.

Cómo comprar e invertir Cysic en España

¿Listo para empezar con Cysic? Comprar CYS es rápido y fácil para principiantes en MEXC. Puedes empezar a operar al instante una vez que hayas realizado tu primera compra. Para obtener más información, consulta nuestra guía completa en cómo comprar Cysic. A continuación encontrarás un resumen rápido de 5 pasos para ayudarte a comenzar tu viaje de compra de Cysic (CYS).

Paso 1

Regístrate para obtener una cuenta y completa el KYC

Primero, regístrate y completa el proceso de KYC en MEXC. Puedes hacerlo desde el sitio web oficial de MEXC o la app de MEXC usando tu número de teléfono o correo electrónico.
Paso 2

Añade USDT, USDC o USDE a tu billetera

USDT, USDC y USDE facilitan el trading en MEXC. Puedes comprar USDT, USDC y USDE mediante transferencia bancaria, OTC u operaciones P2P.
Paso 3

Ir a la página de trading Spot

En el sitio web de MEXC, haz clic en Spot en la barra superior y busca tus tokens preferidos.
Paso 4

Elige tus tokens

Con más de -- tokens disponibles, puedes comprar fácilmente Bitcoin, Ethereum y tokens en tendencia.
Paso 5

Completa tu compra

Ingresa la cantidad de tokens o el equivalente en tu moneda local. Haz clic en Comprar, y se abonará Cysic instantáneamente en tu billetera.
Guía para comprar Cysic (CYS)

¿Qué puedes hacer con Cysic?

Poseer Cysic te permite abrir más puertas en términos de comprar y holdear. Puedes operar con BTC en cientos de mercados, obtener recompensas pasivas a través de productos flexibles de participación y ahorro, o aprovechar las herramientas de trading profesionales para hacer crecer tus activos. Tanto si eres un principiante o un inversor profesional y experimentado, MEXC facilita la maximización de tu potencial cripto. A continuación se muestran las cuatro formas principales en que puedes aprovechar al máximo tus tokens de Bitcoin

  • Explora el mercado spot de MEXC

    Explora el mercado spot de MEXC

    Opera más de 2,800 tokens con tarifas ultrabajas.

    Trading de futuros

    Trading de futuros

    Opera con un apalancamiento de hasta 500x y una gran liquidez.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Haz staking de tokens y gana increíbles airdrops.

    Premercado MEXC

    Premercado MEXC

    Compra y vende nuevos tokens antes de su listado oficial.

Operar con tarifas extremadamente bajas en MEXC

Comprar Cysic (CYS) en MEXC se traduce en más valor por tu dinero. Como una de las plataformas de criptomonedas con las tarifas más bajas del mercado, MEXC te ayuda a reducir costos desde tu primera operación.

Tarifas de trading spot:
--
Maker
--
Taker
Tarifas de trading de futuros:
--
Maker
--
Taker

Consulta las tarifas de trading competitivas de MEXC

Además, puedes operar al contado una selección de tokens sin ninguna tarifa a través del Festival de 0 Tarifas de MEXC.

Qué es Cysic (CYS)

Cysic está construyendo la infraestructura de ComputeFi que convierte los recursos de cómputo en activos verificables y tokenizados on-chain. Al unificar la aceleración por hardware, los sistemas de pruebas ZK y los mercados de cómputo verificable tokenizado, Cysic transforma la capacidad de cómputo global en un recurso abierto al que cualquiera puede contribuir y sobre el cual puede construir.

Cysic Recurso

Para conocer Cysic más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Libro blanco
Sitio Web Oficial Cysic
Explorador de bloques

Categoría :

Base EcosystemBase NativeBinance Alpha Spotlight

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre Cysic

Última actualización de la página: 2026-08-12 05:59:14 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para Cysic (CYS)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
02-11 14:20:00Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
02-10 18:39:21Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
02-04 11:04:00Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
02-04 00:48:00Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
02-01 01:12:00Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
01-28 07:44:00Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally

Explorar más sobre Cysic

CYS USDT (trading de futuros)

Abre posiciones long o short de CYS con apalancamiento. Explora el trading de futuros CYSUSDT en MEXC y aprovecha los movimientos del mercado.

Opera Cysic (CYS) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Cysic en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
CYS/USDT
€1.030452
€1.030452€1.030452
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5.08M (USDT)

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+32.88%

ZKcandy

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€2.508018€2.508018

+20.50%

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€0.010836€0.010836

+20.00%

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MY

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€0.009976€0.009976

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Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.

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