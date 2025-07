RPL

Rocket Pool is a first of its kind ETH2 Proof of Stake Protocol, designed to be community owned, decentralised, trustless and compatible with staking in Ethereum 2.0.

NombreRPL

PuestoNo.286

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)52.73%

Suministro de circulación21,545,353.3409132

Suministro máx.∞

Suministro total21,545,353.3409132

Tasa de circulación%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico154.7288747531403,2021-11-16

Precio más bajo0.0911751633458,2019-05-17

Blockchain públicaETH

Sector

Redes sociales

