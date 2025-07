FB

Fractal Bitcoin is the only Bitcoin scaling solution that uses the Bitcoin Core code itself to recursively scale unlimited layers. It enables infinite scalability and seamless integration with Bitcoin, allowing it to support internet-scale applications while maintaining high consistency with Bitcoin's core principles.

NombreFB

PuestoNo.734

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)10.28%

Suministro de circulación60,202,000.17175026

Suministro máx.210,000,000

Suministro total127,338,825

Tasa de circulación0.2866%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico39.250767727233885,2024-09-15

Precio más bajo0.3991421451273686,2025-06-17

Blockchain públicaFRACTAL

IntroducciónFractal Bitcoin is the only Bitcoin scaling solution that uses the Bitcoin Core code itself to recursively scale unlimited layers. It enables infinite scalability and seamless integration with Bitcoin, allowing it to support internet-scale applications while maintaining high consistency with Bitcoin's core principles.

Sector

Redes sociales

etfindex:mc_etfindex_sourceAviso de riesgos: Los datos proporcionados por cmc no deben considerarse como asesoramiento de inversión.