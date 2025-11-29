Precio de affine hoy

El precio actual de affine (SN120) hoy es $ 18.18, con una variación del 0.69% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SN120 a USD es $ 18.18 por SN120.

affine actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 28,148,097, con un suministro circulante de 1.55M SN120. Durante las últimas 24 horas, SN120 cotiza entre $ 17.83 (bajo) y $ 18.64 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 30.83, mientras que el mínimo histórico fue $ 13.69.

En el corto plazo, SN120 experimentó un cambio de -0.87% en la última hora y de +12.19% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de affine (SN120)

Cap de mercado $ 28.15M$ 28.15M $ 28.15M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 28.15M$ 28.15M $ 28.15M Suministro de Circulación 1.55M 1.55M 1.55M Suministro total 1,548,265.543275359 1,548,265.543275359 1,548,265.543275359

