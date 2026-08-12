Precio de Sentism hoy

El precio actual de Sentism (SENTIS) hoy es € 0.21868, con una variación del 0.30% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SENTIS a EUR es € 0.21868 por SENTIS.

Sentism actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en € 42.86M, con un suministro circulante de 196.00M SENTIS. Durante las últimas 24 horas, SENTIS cotiza entre € 0.21745 (bajo) y € 0.22085 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, SENTIS experimentó un cambio de +0.11% en la última hora y de +4.25% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 27.11K.

Información del mercado de Sentism (SENTIS)

Cap de mercado € 42.86M€ 42.86M € 42.86M Volumen (24H) € 27.11K€ 27.11K € 27.11K Cap. de mercado totalmente diluida € 218.68M€ 218.68M € 218.68M Suministro de Circulación 196.00M 196.00M 196.00M Suministro máx. 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tasa de circulación 19.60% Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de Sentism es de € 42.86M, con un volumen de trading en 24 horas de € 27.11K. El suministro circulante de SENTIS es de 196.00M, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 218.68M.