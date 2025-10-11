Qué es Velvet (VELVET)

Velvet es un sistema operativo DeFAI que simplifica la investigación, el trading y la gestión de portafolios on-chain. La aplicación Velvet está activa en BNB Chain, Base, Solana, Ethereum y Sonic, con más de 100,000 usuarios que ya están operando y ejecutando estrategias DeFi. Integra un copiloto de inteligencia artificial multiagente, diseñado para ayudar a descubrir, analizar y ejecutar nuevas oportunidades mediante lenguaje natural. Además, la infraestructura de Velvet permite a otros crear estrategias DeFi tokenizadas y gestionarlas a través de una interfaz gráfica o APIs, con más de 10,000 bovedas creadas por KOLs, traders y fondos de cobertura de criptoactivos.

Velvet Recurso

Para conocer Velvet más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre Velvet ¿Cuánto vale Velvet (VELVET) hoy? El precio en vivo de VELVET en USD es de 0.17392 USD , actualizado en tiempo real con los últimos datos del mercado. ¿Cuál es el precio actual de VELVET en USD? $ 0.17392 . Consulta el El precio actual de VELVET en USD es de. Consulta el Conversor MEXC para obtener conversiones precisas de tokens. ¿Cuál es la capitalización de mercado de Velvet? La capitalización de mercado de VELVET es de $ 15.76M USD . Capitalización de mercado = Precio actual × Oferta circulante. Indica el valor de mercado total y el ranking del token. ¿Cuál es el suministro circulante de VELVET? El suministro circulante de VELVET es de 90.64M USD . ¿Cuál fue el precio máximo histórico (ATH) de VELVET? VELVET alcanzó un precio ATH de 0.31715699544548037 USD . ¿Cuál es el precio mínimo histórico (ATL) de VELVET? VELVET vio un precio ATL de 0.032064654757022706 USD . ¿Cuál es el volumen de trading de VELVET? El volumen de trading en vivo de 24 horas para VELVET es de $ 198.19K USD . ¿VELVET subirá más este año? El precio de VELVET podría subir este año dependiendo de las condiciones del mercado y el desarrollo del proyecto. Consulta la predicción del precio de VELVET para obtener un análisis más detallado.

