Precio de Law Blocks AI hoy

El precio actual de Law Blocks AI (LBT) hoy es $ 0.295623, con una variación del 0.04% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de LBT a USD es $ 0.295623 por LBT.

Law Blocks AI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 72,427,672, con un suministro circulante de 245.00M LBT. Durante las últimas 24 horas, LBT cotiza entre $ 0.295072 (bajo) y $ 0.296309 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.297974, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.01953918.

En el corto plazo, LBT experimentó un cambio de -0.13% en la última hora y de +0.11% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 628.92K.

Información del mercado de Law Blocks AI (LBT)

Cap de mercado $ 72.43M$ 72.43M $ 72.43M Volumen (24H) $ 628.92K$ 628.92K $ 628.92K Cap. de mercado totalmente diluida $ 295.63M$ 295.63M $ 295.63M Suministro de Circulación 245.00M 245.00M 245.00M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Law Blocks AI es de $ 72.43M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 628.92K. El suministro circulante de LBT es de 245.00M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 295.63M.