Precio de Audiera hoy

El precio actual de Audiera (BEAT) hoy es € 1.1359, con una variación del 17.55% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BEAT a EUR es € 1.1359 por BEAT.

Audiera actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en € 182.33M, con un suministro circulante de 160.52M BEAT. Durante las últimas 24 horas, BEAT cotiza entre € 0.72484 (bajo) y € 1.9119 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, BEAT experimentó un cambio de +13.83% en la última hora y de -55.67% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 7.49M.

Información del mercado de Audiera (BEAT)

Cap de mercado € 182.33M€ 182.33M € 182.33M Volumen (24H) € 7.49M€ 7.49M € 7.49M Cap. de mercado totalmente diluida € 1.14B€ 1.14B € 1.14B Suministro de Circulación 160.52M 160.52M 160.52M Suministro máx. 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tasa de circulación 16.05% Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de Audiera es de € 182.33M, con un volumen de trading en 24 horas de € 7.49M. El suministro circulante de BEAT es de 160.52M, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 1.14B.