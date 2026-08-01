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El precio actual de Audiera hoy es 1.1359 EUR. La capitalización de mercado de BEAT es 182,330,880.9094 EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de BEAT a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!El precio actual de Audiera hoy es 1.1359 EUR. La capitalización de mercado de BEAT es 182,330,880.9094 EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de BEAT a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!

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Precio de Audiera(BEAT)

Precio en vivo de 1 BEAT en EUR:

€0.9862136
€0.9862136€0.9862136
+17.55%1D
EUR
Gráfico de precios en vivo de Audiera (BEAT)
Última actualización de la página: 2026-08-12 05:04:34 (UTC+8)

Precio de Audiera hoy

El precio actual de Audiera (BEAT) hoy es € 1.1359, con una variación del 17.55% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BEAT a EUR es € 1.1359 por BEAT.

Audiera actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en € 182.33M, con un suministro circulante de 160.52M BEAT. Durante las últimas 24 horas, BEAT cotiza entre € 0.72484 (bajo) y € 1.9119 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, BEAT experimentó un cambio de +13.83% en la última hora y de -55.67% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 7.49M.

Información del mercado de Audiera (BEAT)

€ 182.33M
€ 182.33M€ 182.33M

€ 7.49M
€ 7.49M€ 7.49M

€ 1.14B
€ 1.14B€ 1.14B

160.52M
160.52M 160.52M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

16.05%

BSC

La capitalización de mercado actual de Audiera es de € 182.33M, con un volumen de trading en 24 horas de € 7.49M. El suministro circulante de BEAT es de 160.52M, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 1.14B.

Historial de precios de Audiera EUR

Rango de precios en 24 horas:
€ 0.72484
€ 0.72484€ 0.72484
24H Mín
€ 1.9119
€ 1.9119€ 1.9119
24H Máx

€ 0.72484
€ 0.72484€ 0.72484

€ 1.9119
€ 1.9119€ 1.9119

--
----

--
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+13.83%

+17.55%

-55.67%

-55.67%

Historial de precios de Audiera (BEAT) en EUR

Siga los cambios de precios de Audiera para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (EUR)Cambio (%)
Hoy€ +0.1472399+17.55%
30 Días€ -1.46411-56.32%
60 Días€ -5.84075-83.72%
90 Días€ +0.54785+93.16%
Cambio de precio de Audiera hoy

Hoy, BEAT registró un cambio de € +0.1472399 (+17.55%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de Audiera en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió € -1.46411 (-56.32%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de Audiera en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, BEAT experimentó un cambio de € -5.84075 (-83.72%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de Audiera en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € +0.54785 (+93.16%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de Audiera (BEAT)?

Consulta la página Historial de precios de Audiera ahora.

Análisis de Audiera

Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de Audiera, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.

Tendencia actual del mercado de Audiera: ¿alcista o bajista?

Sentimiento general actual en el mercado de BEAT: alcista, alcista 65% | bajista 35%;

Dimensión del indicadorConclusión del modeloProporción/umbralExplicación sencilla
KDJCruz de la muerteK < DEl impulso a corto plazo se está enfriando, la temperatura baja.
StochRSI20‑80Zona neutralRitmo normal, sin señales extremas.
Grupo MA7 Comprar 0 Neutral 0 Vender≥ 80% CompraTodas las MAs alineadas hacia arriba, a corto plazo significativamente por encima del largo plazo.
MACDCruz doradaDIF > DEAEstá surgiendo un impulso alcista.
Grupo EMA7 Comprar 0 Neutral 0 Vender≥ 80% CompraTodas las MAs alineadas hacia arriba, a corto plazo significativamente por encima del largo plazo.
BOLL (20,2)Inferior ≤ Precio ≤ MedioEntre la banda inferior y la banda mediaRelativamente débil, pero no extremo.
RSI (14)Neutral30‑70Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
Punto de pivoteS1 ≤ Precio < PivoteEntre S1‑PivoteAcaba de dejar el pivote central, posición moderadamente baja.

BEAT_USDT se encuentra en el período de 4 horas, operando entre el nivel de soporte S1 (2.3493) y el centro del rango (2.5326). El precio actual, situado por encima del límite inferior del rango, se ubica a aproximadamente un 4,3% por debajo del nivel de resistencia central. La estructura de precios se encuentra en una fase de corrección y aún no ha superado el punto pivote para confirmar una configuración alcista. El sistema de medias móviles emite señales consistentes de compra: las siete series de medias móviles simples (MA) y exponenciales (EMA) apuntan hacia la dirección alcista. Además, el indicador MACD ha formado una cruz de oro, lo que refleja una dinámica alcista en el corto plazo. El RSI permanece en una zona neutral, sin mostrar valores extremos de sobrecompra o sobreventa. Los indicadores rápidos y lentos muestran movimientos en la misma dirección, mientras que la volatilidad se mantiene estable, sin señales claras de rupturas significativas con volumen elevado. Los niveles clave cercanos son los siguientes: - Soporte S1: 2.3493, ubicado a un 3,2% por debajo del precio actual; constituye la primera línea defensiva hacia abajo. - Resistencia inmediata: 2.5326, situada a un 4,3% por encima del precio actual, representando el umbral decisivo entre los compradores y vendedores en el corto plazo. - Resistencia R1: 2.6993, a un 11,1% por encima del precio actual, ofreciendo un objetivo a medio plazo. - Soporte S2: 2.1826, localizado más abajo, a un 10,1% por debajo del precio actual, considerado como un punto de observación alternativo en escenarios extremos. En la actualidad, el precio se encuentra atrapado entre el soporte cercano y la resistencia central, lo que limita considerablemente el margen de fluctuación.

Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.

¿Qué factores influyen en los precios de Audiera?

Varios factores clave influyen en los precios de los tokens Audiera (BEAT):

1. El sentimiento del mercado y las tendencias generales del mercado cripto
2. El volumen de operaciones y la liquidez en los intercambios
3. La utilidad del token y su adopción dentro del ecosistema Audiera
4. Los anuncios de alianzas y los desarrollos de la plataforma
5. La dinámica de la oferta, incluidos los quemas o emisiones de tokens
6. Las noticias regulatorias que afectan al espacio cripto en general
7. La competencia de plataformas de audio basadas en blockchain similares

¿Por qué la gente quiere saber el precio de Audiera hoy?

La gente quiere conocer el precio de Audiera (BEAT) hoy por varias razones clave: tomar decisiones de trading informadas, realizar un seguimiento del valor de la cartera, identificar oportunidades de compra/venta, monitorear las tendencias del mercado y evaluar el rendimiento de las inversiones. Los datos de precios en tiempo real ayudan a los traders a aprovechar la volatilidad.

Predicción de precios para Audiera

Predicción del precio de Audiera (BEAT) para 2030 (en 4 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de BEAT en 2030 es de € --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de Audiera (BEAT) para 2040 (en 14 años)

Para 2040, el precio de Audiera podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.

Herramientas MEXC
Para proyecciones de escenarios en tiempo real y un análisis más personalizado, los usuarios pueden utilizar la herramienta de predicción de precios y la información de mercado basada en IA de MEXC.
Aviso legal: Estos escenarios son ilustrativos y educativos; las criptomonedas son volátiles: realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar decisiones.
¿Quieres saber qué precios alcanzará Audiera en el periodo de 2026-2027? Visita nuestra página de predicción de precios para conocer los pronósticos del precio de BEAT para el periodo de 2026-2027 haciendo clic en Predicción del precio de Audiera.

Cómo comprar e invertir Audiera en España

¿Listo para empezar con Audiera? Comprar BEAT es rápido y fácil para principiantes en MEXC. Puedes empezar a operar al instante una vez que hayas realizado tu primera compra. Para obtener más información, consulta nuestra guía completa en cómo comprar Audiera. A continuación encontrarás un resumen rápido de 5 pasos para ayudarte a comenzar tu viaje de compra de Audiera (BEAT).

Paso 1

Regístrate para obtener una cuenta y completa el KYC

Primero, regístrate y completa el proceso de KYC en MEXC. Puedes hacerlo desde el sitio web oficial de MEXC o la app de MEXC usando tu número de teléfono o correo electrónico.
Paso 2

Añade USDT, USDC o USDE a tu billetera

USDT, USDC y USDE facilitan el trading en MEXC. Puedes comprar USDT, USDC y USDE mediante transferencia bancaria, OTC u operaciones P2P.
Paso 3

Ir a la página de trading Spot

En el sitio web de MEXC, haz clic en Spot en la barra superior y busca tus tokens preferidos.
Paso 4

Elige tus tokens

Con más de -- tokens disponibles, puedes comprar fácilmente Bitcoin, Ethereum y tokens en tendencia.
Paso 5

Completa tu compra

Ingresa la cantidad de tokens o el equivalente en tu moneda local. Haz clic en Comprar, y se abonará Audiera instantáneamente en tu billetera.
Guía para comprar Audiera (BEAT)

¿Qué puedes hacer con Audiera?

Poseer Audiera te permite abrir más puertas en términos de comprar y holdear. Puedes operar con BTC en cientos de mercados, obtener recompensas pasivas a través de productos flexibles de participación y ahorro, o aprovechar las herramientas de trading profesionales para hacer crecer tus activos. Tanto si eres un principiante o un inversor profesional y experimentado, MEXC facilita la maximización de tu potencial cripto. A continuación se muestran las cuatro formas principales en que puedes aprovechar al máximo tus tokens de Bitcoin

  • Explora el mercado spot de MEXC

    Explora el mercado spot de MEXC

    Opera más de 2,800 tokens con tarifas ultrabajas.

    Trading de futuros

    Trading de futuros

    Opera con un apalancamiento de hasta 500x y una gran liquidez.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Haz staking de tokens y gana increíbles airdrops.

    Premercado MEXC

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    Compra y vende nuevos tokens antes de su listado oficial.

Operar con tarifas extremadamente bajas en MEXC

Comprar Audiera (BEAT) en MEXC se traduce en más valor por tu dinero. Como una de las plataformas de criptomonedas con las tarifas más bajas del mercado, MEXC te ayuda a reducir costos desde tu primera operación.

Tarifas de trading spot:
--
Maker
--
Taker
Tarifas de trading de futuros:
--
Maker
--
Taker

Consulta las tarifas de trading competitivas de MEXC

Además, puedes operar al contado una selección de tokens sin ninguna tarifa a través del Festival de 0 Tarifas de MEXC.

Qué es Audiera (BEAT)

Audiera ($BEAT) impulsa la economía de participación “agent-native”: humanos y agentes autónomos de IA como participantes iguales. Los agentes tienen billeteras, ganan/gastan on-chain, crean música y compiten en batallas de ritmo — ya no son solo herramientas. Impulsado por $BEAT en BNB Chain para incentivos y prosperidad compartida.

Audiera Recurso

Para conocer Audiera más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Libro blanco
Sitio Web Oficial Audiera
Explorador de bloques

Categoría :

AI ApplicationsArcade GamesArtificial Intelligence (AI)

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre Audiera

Última actualización de la página: 2026-08-12 05:04:34 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para Audiera (BEAT)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
02-11 14:20:00Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
02-10 18:39:21Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
02-04 11:04:00Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
02-04 00:48:00Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
02-01 01:12:00Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
01-28 07:44:00Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally

Explorar más sobre Audiera

BEAT USDT (trading de futuros)

Abre posiciones long o short de BEAT con apalancamiento. Explora el trading de futuros BEATUSDT en MEXC y aprovecha los movimientos del mercado.

Opera Audiera (BEAT) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Audiera en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
BEAT/USDT
€0.9879422
€0.9879422€0.9879422
+17.65%
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TradingRazor

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RAZOR

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+47.11%

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Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.

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