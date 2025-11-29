Precio de Diem hoy

El precio actual de Diem (DIEM) hoy es $ 129.62, con una variación del 0.41% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DIEM a USD es $ 129.62 por DIEM.

Diem actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 4,202,430, con un suministro circulante de 32.38K DIEM. Durante las últimas 24 horas, DIEM cotiza entre $ 127.0 (bajo) y $ 132.59 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 347.15, mientras que el mínimo histórico fue $ 80.54.

En el corto plazo, DIEM experimentó un cambio de +1.65% en la última hora y de +44.45% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Diem (DIEM)

Cap de mercado $ 4.20M$ 4.20M $ 4.20M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 4.20M$ 4.20M $ 4.20M Suministro de Circulación 32.38K 32.38K 32.38K Suministro total 32,379.76040347036 32,379.76040347036 32,379.76040347036

La capitalización de mercado actual de Diem es de $ 4.20M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de DIEM es de 32.38K, con un suministro total de 32379.76040347036. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 4.20M.