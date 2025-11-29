Precio de AKEDO hoy

El precio actual de AKEDO (AKE) hoy es $ 0.0004103, con una variación del 3.91% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de AKE a USD es $ 0.0004103 por AKE.

AKEDO actualmente está en el puesto #1054 por capitalización de mercado en $ 9.35M, con un suministro circulante de 22.80B AKE. Durante las últimas 24 horas, AKE cotiza entre $ 0.0003974 (bajo) y $ 0.0004448 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.003244164590350006, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.000321199084662874.

En el corto plazo, AKE experimentó un cambio de +0.71% en la última hora y de +20.42% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 158.22K.

Información del mercado de AKEDO (AKE)

Puesto No.1054 Cap de mercado $ 9.35M$ 9.35M $ 9.35M Volumen (24H) $ 158.22K$ 158.22K $ 158.22K Cap. de mercado totalmente diluida $ 41.03M$ 41.03M $ 41.03M Suministro de Circulación 22.80B 22.80B 22.80B Suministro máx. 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 Suministro total 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 Tasa de circulación 22.79% Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de AKEDO es de $ 9.35M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 158.22K. El suministro circulante de AKE es de 22.80B, con un suministro total de 100000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 41.03M.