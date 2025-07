QUBIC

Qubic is pioneering AI technology by integrating its Layer 1 Useful Proof of Work (uPoW) network with an open-source AI framework. This robust platform supports feeless transactions and features high-speed smart contracts, capable of processing up to 40 million transfers per second (TPS), underpinned by a quorum-based consensus mechanism. Founded by Sergey Ivancheglo, also known as come-from-beyond and a cofounder of IOTA and NXT, Qubic leverages extensive CPU and GPU resources through AI miners. Our goal is to democratize access to Artificial General Intelligence (AGI), redefining the role of AI in everyday technology.

NombreQUBIC

PuestoNo.238

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.00%

Suministro de circulación121,545,536,202,330

Suministro máx.200,000,000,000,000

Suministro total150,981,083,038,892

Tasa de circulación0.6077%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico0.000012442382025341,2024-03-02

Precio más bajo0.000000701200267208,2025-03-10

Blockchain públicaQUBIC

