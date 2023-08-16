Επιλέξτε Επενδυτή Επιλέξτε τους επενδυτές με τις υψηλότερες αποδόσεις με βάση τη συνολική κατάταξη, την απόδοση επένδυσης και άλλα κριτήρια.

Ορίστε τις παραμέτρους αντιγραφής συναλλαγών Ορίστε τις παραμέτρους που σχετίζονται με την αντιγραφή συναλλαγών και τον έλεγχο του κινδύνου, όπως η λειτουργία αντιγραφής συναλλαγών, το περιθώριο και η μέθοδος υποβολής εντολών, όταν ακολουθεί το άνοιγμα μιας θέσης.