سعر ZODs (ZODS)
سعر ZODs (ZODS) المباشر لليوم هو USD 0.00613724. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.55M. يتم تحديث سعر ZODS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ZODs الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 812.20K
- تغيير سعر ZODs خلال اليوم هو -25.46%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 741.38M
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خلال اليوم، كان سعر ZODs مقابل USD هو $ -0.002096814178653776 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ZODs مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ZODs مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ZODs مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.002096814178653776
|-25.46%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ZODs: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.58%
-25.46%
-12.75%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ZODs is Solana's first AI-powered DeFi toolkit, combining advanced market analytics with conversational blockchain interactions. Through its innovative On-Chain AI module, users can analyze, trade, and engage with DeFi protocols using natural language, all while benefiting from a comprehensive trading toolkit and thriving community ecosystem. One of the main modules of ZODs is On-Chain AI that combines AI with the Solana blockchain. The goal of this module is to provide users with the ability to execute various on & off chain tasks through AI chat, using different AI agents, with minimal effort.
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