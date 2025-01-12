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سعر ZODs (ZODS) المباشر لليوم هو USD 0.00613724 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.55M . يتم تحديث سعر ZODS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ZODs الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 812.20K - تغيير سعر ZODs خلال اليوم هو -25.46% - لديه عرض متداول بقيمة USD 741.38M

أداء سعر ZODs (ZODS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ZODs مقابل USD هو $ -0.002096814178653776 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ZODs مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ZODs مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ZODs مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.002096814178653776 -25.46% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر ZODs (ZODS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ZODs: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00598465$ 0.00598465 $ 0.00598465 24 ساعة مرتفع $ 0.00838889$ 0.00838889 $ 0.00838889 عالية طوال الوقت $ 0.02332287$ 0.02332287 $ 0.02332287 تغير السعر (1 ساعة) +0.58% تغير السعر (1يوم) -25.46% تغير السعر (7 أيام) -12.75%

معلومات سوق ZODs (ZODS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: