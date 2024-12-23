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سعر Zero (ZER) المباشر لليوم هو USD 0.01918876 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 266.42K . يتم تحديث سعر ZER مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Zero الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.27 - تغيير سعر Zero خلال اليوم هو -1.00% - لديه عرض متداول بقيمة USD 13.88M

أداء سعر Zero (ZER) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Zero مقابل USD هو $ -0.00019507017322349 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Zero مقابل USD هو $ -0.0029361738 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Zero مقابل USD هو $ +0.0020842715 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Zero مقابل USD هو $ +0.012750190731872731 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00019507017322349 -1.00% 30 يوم $ -0.0029361738 -15.30% 60 يوم $ +0.0020842715 +10.86% 90 يوم $ +0.012750190731872731 +198.03%

تحليل سعر Zero (ZER)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Zero: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0187632$ 0.0187632 $ 0.0187632 24 ساعة مرتفع $ 0.0201612$ 0.0201612 $ 0.0201612 عالية طوال الوقت $ 12.38$ 12.38 $ 12.38 تغير السعر (1 ساعة) +1.27% تغير السعر (1يوم) -1.00% تغير السعر (7 أيام) -20.71%

معلومات سوق Zero (ZER)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: