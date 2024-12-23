سعر Zero (ZER)
سعر Zero (ZER) المباشر لليوم هو USD 0.01918876. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 266.42K. يتم تحديث سعر ZER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Zero الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.27
- تغيير سعر Zero خلال اليوم هو -1.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 13.88M
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خلال اليوم، كان سعر Zero مقابل USD هو $ -0.00019507017322349 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Zero مقابل USD هو $ -0.0029361738 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Zero مقابل USD هو $ +0.0020842715 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Zero مقابل USD هو $ +0.012750190731872731 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00019507017322349
|-1.00%
|30 يوم
|$ -0.0029361738
|-15.30%
|60 يوم
|$ +0.0020842715
|+10.86%
|90 يوم
|$ +0.012750190731872731
|+198.03%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Zero: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.27%
-1.00%
-20.71%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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