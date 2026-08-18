سعر Zauthx402 اليوم

السعر المباشر لمشروع Zauthx402 (ZAUTH) اليوم هو $ 0.00149795، مع تغير بنسبة 18.62% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ZAUTH الحالي إلى USD هو $ 0.00149795 لكل ZAUTH.

يحتل Zauthx402 حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,419,341، مع عرض متداول قدره 947.52M ZAUTH. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ZAUTH بين $ 0.00147482 (أدنى) و$ 0.00209305 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00811097، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ZAUTH بمقدار +0.68% خلال الساعة الماضية و+8.20% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 65.85K.

معلومات سوق Zauthx402 (ZAUTH)

القيمة السوقية $ 1.42M$ 1.42M $ 1.42M الحجم (24 ساعة) $ 65.85K$ 65.85K $ 65.85K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.49M$ 1.49M $ 1.49M إمداد دورة التداول 947.52M 947.52M 947.52M إجمالي العرض 997,522,240.867147 997,522,240.867147 997,522,240.867147

القيمة السوقية الحالية لـ Zauthx402 هي $ 1.42M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 65.85K. العرض المتداول لـ ZAUTH يبلغ 947.52M، مع إجمالي عرض 997522240.867147. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.49M.